Gã hàng xóm xâm hại cô gái thiểu năng đến mang thai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trung (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt Nguyễn Hữu Trung (gạch chéo đỏ).

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trung. Đối tượng bị điều tra về hành vi hiếp dâm theo Khoản 2, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra và xác minh, nạn nhân là chị P.T.T (25 tuổi, cùng trú tại xã An Nghĩa). Chị T. là người bị hạn chế nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện chị đang sinh sống cùng mẹ đẻ bằng nguồn tiền trợ cấp hàng tháng của UBND xã.

Vào khoảng tháng 3/2025, mặc dù biết rõ tình trạng nhận thức kém của chị T., Nguyễn Hữu Trung vẫn cố tình lợi dụng việc mình là hàng xóm để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục nạn nhân.

Hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm đạo đức xã hội này đã khiến chị T. mang thai, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của chính nạn nhân cùng gia đình.