"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến Indonesia

Đây là mẫu ô tô điện thứ hai được VinFast bàn giao tại Indonesia. Như vậy, chỉ sau hơn 9 tháng gia nhập thị trường này, VinFast đã chính thức bàn giao hai mẫu ô tô điện thuộc phân khúc phổ biến nhất, gồm "gà đẻ trứng vàng" VF 5 và mẫu VF e34.



Bàn giao ô tô điện VinFast VF 5 cho khách hàng tại Indonesia. Ảnh: ĐỨC HOÀNG

VF 5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong 10 tháng đầu năm nay, góp phần quan trọng giúp hãng trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại thị trường nội địa. Tiếp nối thành công trong nước, VF 5 sẽ trở thành mẫu xe chủ lực chinh phục thị trường Indonesia dựa trên 3 giá trị: xe tốt - giá tốt - chính sách hậu mãi cực tốt. VF 5 sở hữu thiết kế khỏe khoắn, kích thước nhỏ gọn và các tính năng an toàn vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc. Đặc biệt, với lợi thế xe điện, VF 5 không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, không phát thải mà còn không bị áp dụng hạn chế lưu thông theo biển số chẵn - lẻ như xe xăng tại Jakarta. Điều này cho phép người dùng tự do di chuyển trên mọi tuyến đường, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa.

Theo bà Nguyễn Thùy Linh, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, VinFast cam kết song hành cùng khách hàng Indonesia trong cuộc cách mạng xanh hóa giao thông, góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho cộng đồng.