Gã cha dượng đồi bại giằng co, cố dâm ô con gái riêng của vợ khi bị bắt quả tang

Ngày 6/3, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lữ Văn Hùng (SN 1977, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Theo cáo trạng, chị C. (tên nhân vật đã được thay đổi, SN 1983) và Lữ Văn Hùng (chồng chị C.) sinh sống cùng cháu A. (SN 2004, là con riêng của chị C.).

Khoảng 6h ngày 29/10/2019, khi cháu A. đang ngủ ở phòng bếp thì Hùng đến bên cạnh. Tại đây, Hùng đã dùng tay sờ soạng vào người cháu A. nên nạn nhân thức dậy và kêu la. Lúc này, chị C. phát hiện chạy đến kéo Hùng ra.

Tuy nhiên, Hùng vẫn giằng co, sờ soạng và cào vào người cháu A. Thấy vậy, cháu A. đã dùng điện thoại di động đập 1 cái trúng vào mắt phải của Hùng.

Sau khi giật điện thoại của cháu A., Hùng bỏ ra đến sân thì cãi nhau với vợ về việc mua điện thoại cho cháu A. Sau đó, Hùng lấy điện thoại của cháu A. đi bán. Lúc này, chị C. ngăn cản thì bị Hùng dùng tay đánh 2 cái vào mặt và dùng gạch ném vào chân.

Tại bản kết luận pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk cho thấy, cháu A. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 3% và chị C. bị thương tích 2%.