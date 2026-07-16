FPT thắng thầu 14 dự án trị giá ít nhất hơn 3.600 tỷ đồng

Thông tin vừa được tập đoàn công nghệ này đưa ra trong thông cáo báo chí mới nhất.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tỷ trọng đóng góp, Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 23.138 tỷ đồng và 3.314 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15,0% và 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 13,4%, đạt 18.902 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 24,4% so với cùng kỳ.

Còn mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 4.236 tỷ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng (tăng 100,5% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ gia tăng tỷ trọng dịch vụ/phần mềm.

Hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt mức khai thác trên 90%. (Ảnh: FPT)

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2026, FPT đã thắng thầu 14 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án (tương đương ít nhất hơn 3.600 tỷ đồng).

FPT tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh từ các hợp đồng chuyển đổi AI với khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu. Nổi bật là hợp đồng AI trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới nhằm triển khai nền tảng FleziPT, hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình Agentic AI và tối ưu vận hành trên quy mô toàn doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến lĩnh vực AI, sau hơn một năm đi vào vận hành, cả hai cụm AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt mức khai thác trên 90% và đều đã ghi nhuận lợi nhuận trong quý II/2026, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng AI chuyên dụng.

Trái với kết quả kinh doanh đầy khả quan mới công bố, trước đó, trong ngày 15/7, cổ phiếu FPT bất ngờ chịu áp lực bán mạnh, qua đó giảm 5% xuống mức 66.800 đồng/cp, thấp nhất trong gần 32 tháng, kể từ đầu tháng 12/2023.

Vốn hóa thị trường tương ứng còn chưa đến 115.000 tỷ đồng, "bốc hơi" gần một nửa so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2025.

Áp lực bán tăng vọt đẩy thanh khoản cổ phiếu này tăng vọt lên hơn 21 triệu đơn vị, gấp nhiều lần trung bình vài tuần trở lại đây. Trong đó, khối ngoại bán ròng 5 triệu đơn vị tương ứng giá trị khoảng 350 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, FPT cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn sàn với tổng giá trị lên đến 16.500 tỷ đồng.