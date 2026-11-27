FPT và đối tác Nhật Bản SkyDrive đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện eVTOL, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh.
Theo Báo Quảng Ninh, chiều 26/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tại Quảng Ninh.
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tập trung trao đổi về điều kiện triển khai, yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và tuân thủ quy định pháp luật. Việc nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ này sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng quản lý của địa phương.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu các sở, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng phát triển kinh tế tầm thấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù từng lĩnh vực; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ để phát triển các mô hình dịch vụ mới. Trong đó, chú trọng khả năng kết nối logistics, phục vụ nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại những khu vực địa hình chia cắt, vùng sâu, vùng xa, trên biển và các điểm du lịch; mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch, y tế và dịch vụ dân sinh.