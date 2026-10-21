FPT lãi hơn 2.700 tỷ trong quý 3. tiếp tục lập kỷ lục mới

Tính riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ FPT đạt 2.273 tỷ đồng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới.

Kết thúc 9 tháng năm 2026, CTCP FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%, trong khi EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý 3, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ FPT đạt 2.273 tỷ đồng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới.

Đáng lưu ý, từ năm 2026, FPT thay đổi phương pháp hợp nhất số liệu tài chính của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) sang phương pháp vốn chủ sở hữu, áp dụng đối với công ty liên doanh, liên kết. Theo đó, Tập đoàn chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại FPT Telecom tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế, thay vì hợp nhất toàn bộ doanh thu và lợi nhuận như trước đây. Để đảm bảo tính so sánh, số liệu năm 2025 trong báo cáo cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp.

Trong cơ cấu hoạt động, Khối Công nghệ, bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài, tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn. Doanh thu khối này đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 5.052 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường nước ngoài, bất chấp những thách thức của kinh tế toàn cầu, doanh thu Dịch vụ CNTT nước ngoài vẫn tăng 11,6%, đạt 28.538 tỷ đồng. Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng doanh thu 17,2% so với cùng kỳ, tương đương 25,2% nếu tính theo đồng Yên Nhật.

Doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn này, FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 14.411 tỷ đồng, tăng 16,3%, tập trung vào các lĩnh vực như AI/Data Analytics và Cybersecurity. Riêng dịch vụ AI/Data Analytics ghi nhận doanh thu 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Ở thị trường trong nước, mảng Dịch vụ CNTT ghi nhận doanh thu 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 108,5%.

Trong kỳ, FPT cũng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, tạo nền tảng cung cấp các dịch vụ chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu an toàn, đồng thời hoàn thiện năng lực triển khai giải pháp AI và dữ liệu cho khách hàng doanh nghiệp cũng như khu vực công. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ.

Đối với Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác, doanh thu đạt 4.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 17,6%, đạt 3.719 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số từ các công ty liên doanh, liên kết.