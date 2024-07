Ford vỡ mộng với kế hoạch điện hóa

Đầu năm 2021, Ford công bố mục tiêu sẽ chỉ bán xe điện tại châu Âu vào năm 2030. Tuy nhiên kế hoạch này đang gặp trục trặc do nhu cầu tiêu thụ xe điện giảm trên toàn cầu. Trong đó tại châu Âu, doanh số bán xe điện hóa đã giảm 7% trong 6 tháng đầu năm 2024, theo công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion.

Tình trạng này buộc Ford phải xem xét lại mục tiêu điện hóa toàn bộ sản phẩm của mình tại lục địa già. Mới đây, Marin Gjaja - giám đốc điều hành bộ phận xe điện hóa của Ford (Model E) cũng đã thừa nhận rằng kế hoạch hiện tại là quá tham vọng và không còn khả thi.

“Tôi nghĩ chính khách hàng đã cho chúng tôi câu trả lời và họ đã nói rằng chúng tôi quá tham vọng với kế hoạch. Tôi cũng nghĩ rằng thực tế khó khăn sẽ khiến chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc điện hóa toàn bộ sản phẩm vào năm 2030 không còn là một lựa chọn tốt đối với Ford và đặc biệt là cho khách hàng của chúng tôi", đại diện Ford nói với Autocar.

Giám đốc Gjaja chỉ ra rằng chi phí cao của xe điện và việc chính phủ giảm bớt các ưu đãi là những lý do chính khiến nhu cầu sử dụng xe điện giảm sút gần đây. Do đó hãng sẽ trở lại với cách tiếp cận đa dạng hệ truyền động, từ đó cho phép khách hàng tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Ford gần đây đã giới thiệu Capri - mẫu xe điện thứ ba của hãng dành cho châu Âu.

Theo ông Marin Gjaja, đây là giải pháp cần thiết và quan trọng để đảm bảo sức cạnh tranh cho thương hiệu Ford tại châu Âu trong tình hình hiện tại. Được biết, Ford chỉ đang bán hai mẫu xe thuần điện tại thị trường này gồm Explorer EV và Mustang Mach-E. Cuối năm nay dự kiến có thêm mẫu Ford Capri.

Trước đó, Ford đã hoãn khoản đầu tư vào cho máy Valencia vào năm 2022, nơi vốn được hoạch định trở thành cơ sở chỉ sản xuất ô tô điện cho thị trường châu Âu. Thay vào đó, hãng ưu tiên cải tạo nhà máy cũ tại Cologne, Đức, nhằm phục vụ sản xuất Explorer EV và Capri.