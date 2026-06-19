Ford triệu hồi hàng trăm xe Ranger, Everest tại Việt Nam, chủ xe cần kiểm tra ngay

Công ty TNHH Ford Việt Nam sẽ triển khai chương trình thu hồi 769 xe Ford Ranger và Ford Everest đời 2026 để kiểm tra, sửa chữa mô-tơ gạt mưa phía trước do nguy cơ nước lọt vào bộ điều khiển điện tử (ECU) của hệ thống gạt mưa/rửa kính.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ford Việt Nam về chương trình thu hồi để kiểm tra và sửa chữa mô-tơ gạt mưa phía trước trên một số xe Ford Ranger và Ford Everest đời 2026 được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng gồm 769 xe, trong đó có 655 xe Ford Everest và 114 xe Ford Ranger được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2025 đến ngày 22/10/2025. Người tiêu dùng có thể tra cứu số VIN của xe thuộc diện thu hồi tại website của Ford Việt Nam.

Các xe trong chương trình được sản xuất tại Nhà máy AUTOALLIANCE (THAILAND) COMPANY LIMITED và Nhà máy FORD MOTOR COMPANY (THAILAND) LIMITED tại tỉnh Rayong, Thái Lan, sau đó được Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Chương trình sẽ được thực hiện tại các xưởng dịch vụ của đại lý ủy quyền Ford Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ ngày 19/6/2026.

Theo thông tin từ Ford Việt Nam, trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể lọt vào bộ điều khiển điện tử (ECU) gạt mưa/rửa kính. Người sử dụng có thể nhận thấy một hoặc nhiều trạng thái lỗi như nước rửa kính phun liên tục, tia nước rửa kính yếu hoặc không hoạt động, góc cần gạt mưa không chính xác hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa không hoạt động. Các trạng thái lỗi này có thể xuất hiện chập chờn hoặc liên tục.

Ford cho biết vấn đề được phát hiện trong quá trình liên tục giám sát và cải tiến chất lượng. Hệ thống gạt mưa/rửa kính hoạt động không chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trong chương trình thu hồi, Ford Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành kiểm tra xe. Trường hợp cần thiết, hãng sẽ thay thế ECU gạt mưa/rửa kính.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến từ 0,2 giờ đến 0,5 giờ tùy từng trường hợp. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy cụm gạt mưa và mô-tơ gạt mưa không đạt yêu cầu, xe sẽ được thay thế linh kiện theo quy định của chương trình.

Toàn bộ chi phí kiểm tra, phụ tùng và nhân công sẽ do Công ty TNHH Ford Việt Nam chi trả.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng nhanh chóng đưa xe đến đại lý ủy quyền Ford gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi nhằm đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.

Người tiêu dùng có thể liên hệ Trung tâm Quan hệ khách hàng của Ford Việt Nam qua hotline và email của doanh nghiệp để được hỗ trợ thông tin về chương trình.