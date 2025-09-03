Ford Territory vừa ra mắt đã được đại lý giảm 20 triệu đồng, giá thực tế vẫn chưa đủ làm khó Mazda CX-5

Ford Territory 2025 giảm giá tại đại lý

Một số đại lý đang giảm giá Ford Territory 2025 dù xe mới ra mắt ngày 15/8 vừa qua. Cụ thể, các đại lý ở Hà Nội áp dụng mức giảm 20 triệu đồng tiền mặt cho cả 3 phiên bản. Như vậy, giá thực tế bản Trend chỉ còn 742 triệu đồng, bản Titanium chỉ còn 820 triệu đồng, bản Titanium X chỉ còn 876 triệu đồng.

Ford Territory đang được giảm giá 15-20 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, các đại lý ở miền Trung áp dụng mức giảm thấp hơn, chỉ 15 triệu đồng tiền mặt. Vì vậy, mức giá thực tế của Territory ở miền Trung cao hơn 5 triệu đồng so với miền Bắc. Cụ thể, bản Trend giá 747 triệu đồng, bản Titanium giá 825 triệu đồng, bản Titanium X giá 881 triệu đồng.

Nội thất Ford Territory bản nâng cấp. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng kèm gói phụ kiện bao gồm phim cách nhiệt, thảm trải sàn, camera hành trình.

Như vậy, với mức giảm này, giá bán của Ford Territory đang thấp hơn đối thủ trực tiếp là Mazda CX-5. Hiện nay, bản CX-5 2.0L Deluxe thấp nhất có giá niêm yết 749 triệu đồng, trong khi bản CX-5 2.5L Signature Exclusive có giá 979 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế Mazda CX-5 cũng đang nhận được ưu đãi. Do đó, xét theo giá thực tế, CX-5 vẫn đang sở hữu giá cạnh tranh hơn, khi bản tiêu chuẩn chỉ từ 704 triệu.

Ford Territory 2025 có gì?

Ford Territory 2025 là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe này, ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 15/8 vừa qua.

Ford Territory 2025 là bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: Hoàng Dũng

So với bản cũ, Ford Territory 2025 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt mới, cản trước và sau sắc nét hơn, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED. Bộ mâm mới 5 chấu thiết kế cầu kỳ hơn, kích thước 19 inch ở bản Titanium X và 18 inch ở các bản còn lại. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị thêm cốp đóng/mở điện.

Khoang nội thất có một số thay đổi như ghế ngồi cải tiến với tựa đầu rộng, bổ sung cổng sạc USB và Type C cho cả hai hàng ghế, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng (trước đây chỉnh cơ), âm thanh Arkamys 3D, đèn viền nội thất 64 màu, cổng sạc USB công suất 66 W và điều hòa tích hợp lọc không khí có hiển thị chất lượng không khí trong xe. Bản mới hỗ trợ FordPass kết nối điện thoại với xe.

Xe sử dụng màn hình giải trí 12,3 inch, động cơ 1.5L mạnh 160 mã lực. Ảnh: Hoàng Dũng

Những tiện nghi cơ bản vẫn được giữ nguyên, gồm cặp màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý có dung tích 448 lít, mở rộng tối đa 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.