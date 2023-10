Ford Territory 'giá bán rẻ hơn giá trị mang lại', đua giải Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình tại BCA 2023

Tính đến ngày 4/10, Ford Territory chưa nằm trong top về lượt bình chọn trong hạng mục "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" của Better Choice Awards 2023. Tuy nhiên, số lượt bình chọn này có thể chưa phản ánh đúng thực lực của mẫu xe nhà Ford.

Theo anh Lê Tùng Anh, Giám đốc kênh Trắng Auto, "Ford Territory có mức giá rẻ hơn những gì chiếc xe này mang lại. Kích cỡ lớn nhất phân khúc, gầm cao phù hợp với xu thế, trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại. Điểm yếu duy nhất là động cơ nhỏ nhưng cũng đủ dùng".

Có thể chờ mong sự bứt phá trong thời gian tới của Ford Territory, khi mẫu xe này còn nhiều thời gian để cải thiện số lượt bình chọn cũng như chờ đánh giá từ Hội đồng thẩm định chung khảo.

Với các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm) cùng trục cơ sở 2.726mm, Ford Territory có kích thước khá tương đương với các đối thủ đồng hạng. Khoảng sáng gầm xe là 190mm.

Sở hữu thiết kế mạnh mẽ, năng động, Ford Territory mang đến cảm giác an toàn và chắc chắn. Lưới tản nhiệt bát giác cỡ lớn tạo hình ma trận cuốn hút. Dải LED ban ngày dạng móc câu mang đến cái nhìn sắc sảo và mạnh mẽ. Đèn pha LED đặt thấp vừa tăng yếu tố thẩm mỹ vừa tăng khả năng chiếu sáng cho Territory.

Đuôi xe tạo hình các khối nổi 3D trẻ trung. Cụm đèn hậu LED tinh tế sử dụng công nghệ chiếu sáng mới. Bộ mâm 5 chấu khỏe khoắn có 2 kích thước 18 inch và 19 inch tùy bản, kèm lốp 235/55 và 235/50 tương ứng.

Không gian nội thất tối giản mà vẫn tiện nghi, tinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình và cả công việc. Các chi tiết trên bề mặt táp lô được tối giản để người dùng tập trung vào cặp màn hình kép thời thượng. Cặp màn hình 12 inch đặt trong cùng mặt kính sắc nét, độ sáng cao và ít lóa khi trời nắng gắt là một điểm cộng. Màn hình trung tâm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây tiện và nhanh, nhưng không dùng SYNC.

Một số trang bị nổi bật trong xe có đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, núm xoay chuyển số, sạc không dây, phanh điện tử, gương chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh trên bản cao cấp, cốp xe đóng mở rảnh tay trên bản cao nhất.

Đặc biệt, tất cả các ghế trên xe đều bọc da thật, mang đến sự êm ái cho người dùng. Trên bản cao cấp nhất, ghế xe có các lỗ thông khí, tự động làm mát, vừa thẩm mỹ vừa tiện dụng. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Hàng ghế thứ 2 thiết kế rộng rãi, sàn phẳng giúp để chân được thoải mái ngay cả khi có 3 người ngồi. Ở đây, cửa gió điều hòa riêng biệt và bệ tỳ tay là trang bị tiêu chuẩn, mang đến sự dễ chịu cho người ngồi sau.

Khi gập hàng ghế hai, thể tích khoang hành lý tăng từ 448 lít lên tới 1.422 lít, phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình trẻ.

Ford Territory được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Ford Co-Pilot 360TM với gần 20 tính năng an toàn vượt trội như: đỗ xe tự động, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi, cảnh báo va chạm kết hợp phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn pha tự động, kiểm soát áp suất lốp, 6 túi khí…

Gương chiếu hậu chỉnh điện, có chức năng sấy trên bản cao cấp, lớn hơn hẳn so với các xe cùng phân khúc cũng là một điểm cộng cho độ an toàn.

Với những trang bị này, Territory nhận được 5 sao từ C-NCAP của Trung Quốc, một thành công vượt trội so với thế hệ đầu tiên bị đánh giá thấp.

Khi ra mắt, Ford Territory là mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc. Nay dù danh hiệu đó không còn, song Territory vẫn là mẫu xe giá "mềm" phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình, chỉ từ 822 triệu đồng.

Đặc biệt, do được sản xuất trong nước, mẫu xe này được hưởng hỗ trợ 50% trước bạ từ Chính phủ. Ngoài ra, mẫu xe này cũng đang được hưởng ưu đãi chính hãng với mức giảm giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 8,62 lít/100km trong đô thị, 6,12 lít/100km đường cao tốc và 7,03 lít/100km đường hỗn hợp, thuộc hàng thấp trong phân khúc, giúp Territory càng trở thành lựa chọn đáng xem xét trong thời buổi giá xăng có xu hướng đi lên.

Độc giả có thể bình chọn cho Ford Territory ở giải thưởng Car Choice Awards nằm trong khuôn khổ của Better Choice Awards 2023 tại đây .

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.