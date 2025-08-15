Ford Territory 2025 ra mắt Việt Nam: 3 bản, giá từ 762 triệu đồng, thay đổi thiết kế và tiện nghi đấu CX-5, Tucson

Ngày 15/8, Ford Việt Nam đã cho ra mắt Territory 2025 với 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X. Cụ thể, bản Trend có giá 762 triệu đồng, Titanium ở mức 840 triệu đồng và Titanium X là 896 triệu đồng. Nếu khách hàng chọn phối màu sơn mới xanh khói sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Theo Ford Việt Nam, Territory mới sẽ bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 9/2025.

Ford Territory 2025 ra mắt Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Về kích thước, xe có chiều dài tổng thể tăng 55 mm, lên 4.685 mm. Các thông số khác vẫn giữ nguyên, gồm chiều rộng 1.935 mm, trục cơ sở 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

So với bản cũ, Ford Territory 2025 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt mới, cản trước và sau sắc nét hơn, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED. Bộ mâm mới 5 chấu thiết kế cầu kỳ hơn, kích thước 19 inch ở bản Titanium X và 18 inch ở các bản còn lại. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị thêm cốp đóng/mở điện.

Thiết kế xe thay đổi nhẹ. Ảnh: Hoàng Dũng

Khoang nội thất có một số thay đổi như ghế ngồi cải tiến với tựa đầu rộng, bổ sung cổng sạc USB và Type C cho cả hai hàng ghế, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng (trước đây chỉnh cơ), âm thanh Arkamys 3D, đèn viền nội thất 64 màu, cổng sạc USB công suất 66 W và điều hòa tích hợp lọc không khí có hiển thị chất lượng không khí trong xe. Bản mới hỗ trợ FordPass kết nối điện thoại với xe.

Nội thất Ford Territory 2025 được thêm nhiều tính năng. Ảnh: Hoàng Dũng

Những tiện nghi cơ bản vẫn được giữ nguyên, gồm cặp màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý có dung tích 448 lít, mở rộng tối đa 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Ghế ngồi được nâng cấp để thoải mái hơn. Ảnh: Hoàng Dũng

Territory mới tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost 4 xy-lanh, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Về an toàn, Ford Territory 2025 được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, kiểm soát hành trình thích ứng và kiểm soát áp suất lốp.

Ford Territory bị cắt bỏ tính năng an toàn. Ảnh: Hoàng Dũng

Đáng tiếc, tính năng tự động đỗ xe không còn xuất hiện trên bản nâng cấp này. Đây từng là trang bị nổi bật của Territory khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Ra mắt tại Việt Nam lần đầu tháng 10/2022, Ford Territory đã bàn giao gần 24.000 xe. Hiện mẫu xe này đã vượt qua những cái tên lâu năm như Hyundai Tucson hay Honda CR-V để vươn lên trở thành mẫu bán chạy thứ 2 phân khúc SUV hạng C.