Ford sắp tung thêm bán tải giá rẻ hơn cả Ranger và Maverick: Bảng tên hoàn toàn mới, dùng máy xăng dầu, ra mắt 2029

Ford cho biết sẽ bổ sung thêm một mẫu bán tải giá rẻ vào đội hình, bên cạnh các dòng hiện có như Ranger, Maverick và mẫu bán tải điện cỡ trung dự kiến ra mắt năm 2027. Hãng xác nhận chiếc bán tải mới vẫn dùng động cơ đốt trong và sẽ đi vào sản xuất vào cuối thập kỷ này.

Ford dự kiến sẽ làm một mẫu bán tải hoàn toàn mới rẻ hơn Ranger, thậm chí là Maverick. Ảnh: Ford

Thông tin được công bố trong bối cảnh Ford đang lên kế hoạch tung ra 5 mẫu xe mới có giá dưới 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) tại Mỹ. Theo lãnh đạo hãng, một trong số đó sẽ là bán tải hoàn toàn mới và không sử dụng lại tên gọi hiện có.

Giám đốc tài chính Ford cho biết công ty đã cân nhắc đưa thêm các dòng xe động cơ đốt trong vào nhà máy Tennessee - cơ sở từng được quy hoạch cho xe điện. Nhà máy này sẽ được mở rộng để sản xuất một dòng bán tải “khác biệt” so với các mẫu đang bán.

Tổng giám đốc Ford cũng úp mở về dự án khi khẳng định hãng đang bổ sung “một chiếc bán tải động cơ đốt trong giá phải chăng” và sẽ mở rộng nhà máy hiện có để sản xuất. Dù vậy, hãng chưa công bố tên gọi hay thông số kỹ thuật của mẫu xe mới. Theo kế hoạch, xe có thể bắt đầu sản xuất từ năm 2029.

Một hình dung về mẫu bán tải mới của Ford. Ảnh do AI tạo

Hiện tại, Ford đang bán 3 dòng bán tải tại Mỹ có giá khởi điểm dưới 40.000 USD, gồm Maverick từ khoảng 28.000 USD (727 triệu đồng), Ranger từ hơn 33.000 USD (857 triệu đồng) và F-150 từ hơn 37.000 USD (961 triệu đồng). Ngoài ra, hãng cũng đặt mục tiêu giá khoảng 30.000 USD (779 triệu đồng) cho mẫu bán tải điện tương lai, có thể dùng lại tên Ranchero.

Với kế hoạch đến năm 2027 sẽ có hai bán tải cỡ trung chạy xăng, một bán tải điện cỡ trung và một bán tải cỡ lớn trong showroom Mỹ, vị trí của mẫu xe mới vẫn chưa rõ ràng. Một số khả năng được nhắc tới là cấu hình hai cửa hoặc cabin đơn để giảm giá khởi điểm, bởi hiện nay Ranger và Maverick chỉ có bản cabin đôi.

Thực tế, Ranger thế hệ mới đã lớn hơn đáng kể so với các đời trước, trong khi nhu cầu về bán tải giá rẻ vẫn còn. Ford có thể tận dụng khoảng trống giữa các dòng hiện tại để tung ra một mẫu xe đơn giản, chi phí thấp hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Hiện tại chưa có nhiều thông tin về mẫu bán tải mới. Đó có thể là một chiếc Maverick (ảnh) hoặc Ranger lược bớt nhiều trang bị hoặc cabin đơn để có giá rẻ, cũng có thể là một chiếc bán tải nhỏ gọn hơn cả Maverick. Ảnh: Ford

Trong lịch sử, Ford từng bán các mẫu bán tải dựa trên xe du lịch như Ranchero tại Mỹ và Falcon ute tại Australia, nhưng các dòng này đã bị khai tử từ lâu. Thị trường Mỹ hiện chỉ còn một số ít bán tải khung liền thân như Maverick, và tất cả đều là cabin đôi.

Việc Ford tiếp tục phát triển thêm một mẫu bán tải giá rẻ cho thấy phân khúc này vẫn còn tiềm năng lớn, đặc biệt trong bối cảnh người dùng Mỹ ngày càng quan tâm tới những mẫu xe thực dụng, giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đa dụng.