Ford xác nhận sẽ ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung mới vào năm 2027, có chi phí sản xuất thấp hơn Ranger khoảng 20%. Mẫu xe này được phát triển cho thị trường quốc tế, hướng đến cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Trung Quốc.

Ford đang chuẩn bị bổ sung một mẫu bán tải mới vào danh mục sản phẩm toàn cầu, bên cạnh Maverick, Ranger và F-Series. Theo Carscoops, mẫu xe chưa được công bố tên gọi này sẽ ra mắt trong năm 2027, được định vị dưới Ranger và tập trung vào yếu tố giá bán.

Thông tin được CEO Ford Jim Farley tiết lộ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Ông cho biết hãng đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở các phân khúc có mức giá dễ tiếp cận hơn.

"Năm tới, chúng tôi sẽ ra mắt một mẫu bán tải cỡ trung giá phải chăng dành cho thị trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chi phí nguyên vật liệu cơ bản của mẫu xe này sẽ thấp hơn 20% so với Ranger hiện tại", ông Farley cho biết.

Ford đang phát triển một mẫu bán tải mới có chi phí sản xuất thấp hơn Ranger, tương đương vai trò của Maverick (ảnh) ở thị trường Mỹ. Ảnh: Ford

Theo lãnh đạo Ford, mẫu bán tải mới sẽ đảm nhiệm vai trò tương tự Maverick tại Mỹ, thu hút nhóm khách hàng lần đầu tiếp cận dòng xe bán tải của hãng.

Điểm khác biệt nằm ở đối thủ cạnh tranh. Trong khi Maverick hướng đến thị trường Bắc Mỹ, sản phẩm mới được phát triển để đối đầu trực tiếp với xe bán tải Trung Quốc tại các thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc liên tục mở rộng sự hiện diện ở Mỹ Latinh, Đông Nam Á, Nam Phi và Úc. Lợi thế về giá bán khiến các sản phẩm này trở thành đối thủ đáng chú ý của những mẫu bán tải truyền thống.

Tuy nhiên, chưa rõ bán tải mới này sẽ là một chiếc Ranger lược trang bị, hay sẽ hạ cả kích thước như Maverick.

Ford có thể tận dụng nền tảng xe Trung Quốc để tiết kiệm chi phí

Ford chưa công bố thiết kế, thông số kỹ thuật hay địa điểm sản xuất mẫu bán tải mới. Tuy nhiên, mục tiêu cắt giảm 20% chi phí nguyên vật liệu so với Ranger làm dấy lên khả năng hãng sẽ tận dụng một nền tảng xe có sẵn.

Hiện Ford có các cơ sở sản xuất tại Thái Lan, Nam Phi và Argentina. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là một phương án đáng cân nhắc nhờ hệ thống liên doanh và chuỗi cung ứng của hãng tại thị trường này.

Trước đây, Ford từng tận dụng năng lực phát triển và sản xuất của liên doanh Jiangling Ford cho một số sản phẩm như Bronco Basecamp và xe van điện Transit City, sau đó xuất khẩu sang các thị trường khác.

Theo Carscoops, một trong những ứng viên có thể trở thành nền tảng cho mẫu bán tải mới là JMC Dadao, còn được biết đến với tên gọi Grand Avenue tại một số thị trường.

JMC Dadao được xem là một trong những nền tảng tiềm năng cho mẫu bán tải mới của Ford. Ảnh: JMC

JMC Dadao ra mắt tại Trung Quốc năm 2023, sở hữu thiết kế gợi liên tưởng đến dòng Ford F-Series. Mẫu xe sử dụng khung gầm dạng thang được phát triển với sự hỗ trợ của Ford, đi kèm các tùy chọn động cơ xăng và diesel tăng áp.

Nếu lựa chọn hướng đi này, Ford có thể điều chỉnh thiết kế ngoại thất và một số chi tiết kỹ thuật để tạo ra sản phẩm mang nhận diện thương hiệu riêng, thay vì phát triển hoàn toàn từ đầu.

Việc tận dụng nền tảng có sẵn cũng có thể lý giải vì sao mẫu bán tải mới chưa xuất hiện trên đường thử, dù thời điểm ra mắt dự kiến chỉ còn khoảng một năm.

Đông Nam Á có thể là một trong những thị trường mục tiêu

Với định hướng cạnh tranh cùng xe bán tải Trung Quốc, mẫu xe mới có thể được phân phối tại những khu vực đang chứng kiến sự mở rộng của các thương hiệu ô tô đến từ quốc gia này.

Đông Nam Á có thể là một trong những thị trường trọng điểm. Ảnh minh họa Ford Ranger ở Việt Nam: Đại lý

Đông Nam Á là một trong những thị trường tiềm năng, nơi Ford Ranger đang cạnh tranh với Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và nhiều mẫu bán tải khác. Sự xuất hiện của các sản phẩm Trung Quốc ở phân khúc này cũng đang tạo thêm áp lực cạnh tranh.

Trong khi đó, khả năng mẫu xe mới được bán tại Bắc Mỹ được đánh giá thấp hơn do những rào cản về thuế nhập khẩu.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, mẫu bán tải ra mắt năm 2027 sẽ giúp Ford mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc giá thấp, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trước các hãng xe Trung Quốc tại thị trường quốc tế.