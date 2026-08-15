Ford rục rịch làm SUV mới giá quy đổi khoảng 650 triệu đồng: Động cơ xăng và hybrid, đại lý xem trước nhận xét giống Escape đời đầu

Mẫu crossover mới dự kiến trở thành dòng xe có giá mềm nhất của Ford khi khởi điểm ở mức khoảng 25.000 USD. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ các đại lý được tham dự buổi xem trước, sản phẩm này lại không sử dụng nền tảng xe điện Universal EV.

Ford tính làm SUV "giá rẻ"?

Sau bước đi công bố tên gọi cùng mức giá khởi điểm cho Fathom - mẫu bán tải điện tầm trung mới ra mắt tuần trước, Ford rõ ràng đang âm thầm chuẩn bị cho một dòng xe thậm chí còn dễ tiếp cận hơn.

Trong cuộc họp kín tại Las Vegas tuần qua, hãng xe Mỹ đã hé lộ với các đại lý cái nhìn đầu tiên về dải sản phẩm tương lai, nổi bật là mẫu SUV crossover dự kiến trình làng vào năm 2029.

Dẫn nguồn từ Automotive News, các đại lý có mặt mô tả mẫu xe phân khúc nhập môn này sở hữu thiết kế vuông vức dạng hình hộp cùng bề ngang rộng rãi. Một nguồn tin thậm chí còn so sánh ngoại hình của xe với dòng Escape thế hệ đầu tiên.

Mẫu SUV mới của Ford sẽ có thiết kế gợi nhớ tới Escape thế hệ đầu. Ảnh dựng đồ họa: AP

Dù chưa công bố nhiều thông tin kỹ thuật ngoài vài hình ảnh phác thảo qua video, Ford được kỳ vọng sẽ chốt mức giá khởi điểm khoảng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) cho mẫu crossover này. Mức giá trên chính thức đưa tân binh trở thành mẫu xe rẻ nhất danh mục sản phẩm của hãng, đứng dưới cả dòng bán tải Maverick hiện tại.

Đáng chú ý, mẫu SUV mới lại không phát triển trên nền tảng xe điện Universal EV giống người anh em bán tải Fathom. Thay vào đó, hãng có kế hoạch trang bị cho xe hai tùy chọn động cơ gồm hybrid và xăng truyền thống.

Mẫu crossover này dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2029 tại nhà máy Hermosillo của Ford đặt ở Mexico.

Mẫu SUV mới có thể cùng cỡ Escape. Ảnh: Edmunds

Trong khi đó, cổng nhận đơn đặt hàng trước cho dòng bán tải thuần điện Fathom sẽ mở vào đầu năm 2027 với giá khởi điểm 28.350 USD. Ford khẳng định Fathom sẽ đánh thẳng vào tâm điểm phân khúc xe điện bình dân khi giữ mức giá dưới 30.000 USD, sẵn sàng giao đến tay khách hàng vào cuối năm 2027.

Chiến lược của Ford khi làm SUV mới?

Động thái này đặt ra câu hỏi lớn: Tại sao Ford lại bỏ qua một mẫu SUV thuần điện trên nền tảng Universal EV hoàn toàn mới, vốn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng chi phí phát triển? Bản thân Ford từng tuyên bố khung gầm UEV sở hữu độ biến hoa linh hoạt, thừa sức gánh vác các dòng xe từ cỡ B cho tới xe van thương mại. Việc một mẫu crossover điện giá rẻ có xuất hiện hay không vẫn là câu chuyện của tương lai, chưa ai có thể khẳng định chắc chắn.

Thực tế thị trường nửa đầu năm 2026 cho thấy, 4 trong 5 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Mỹ đều rơi vào nhóm SUV giá mềm, bao gồm Chevy Equinox EV, Toyota bZ, Hyundai IONIQ 5 và Tesla Model Y (chiếc Tesla Model 3 giữ vị trí thứ hai).

Các mẫu xe bán chạy tại Mỹ đang là SUV có giá mềm. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, đại diện Mustang Mach-E của Ford ngậm ngùi xếp thứ 7 khi doanh số tụt dốc tới 46% so với cùng kỳ năm 2025, chỉ đạt vỏn vẹn 11.632 xe giao đến tay khách hàng.

Việc thay thế một Mach-E đang dần hạ nhiệt bằng một mẫu SUV crossover điện tầm trung rõ ràng là quyết định mang tính chiến lược mà Ford nên cân nhắc kỹ lưỡng.