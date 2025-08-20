Ford Ranger Raptor có đối thủ mới

Ford Ranger Raptor từ lâu đã được xem là “ông vua” trong phân khúc bán tải cỡ trung hiệu suất cao, nhưng chiếc xe này chuẩn bị phải đối mặt với áp lực cạnh tranh mới đến từ Nissan .

Theo đó, hãng xe Nhật Bản vừa hợp tác với Roush Performance - một công ty khá nổi tiếng với các bản độ xe Ford, để phát triển một dòng xe cạnh tranh trực tiếp với Ranger Raptor mang tên Nissan Frontier PRO-4X R 2026.

Chiếc bán tải này đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên, được tinh chỉnh đặc biệt với những nâng cấp đáng giá về ngoại hình và khả năng off-road.

Dựa trên nền tảng Frontier PRO-4X, phiên bản đặc biệt do Roush nâng cấp sở hữu loạt chi tiết độc quyền được làm bằng titan như tấm ốp gầm titan, lưới tản nhiệt và logo, đồng thời bổ sung tời màu đỏ Lava Red và huy hiệu Roush ở chắn bùn trước.

Xe còn được trang bị mâm hợp kim 17 inch hoàn thiện bằng titan, đi kèm lốp địa hình Hankook Dynapro AT2 Xtreme, ốc mâm đen và nắp chụp “R”.

Khoang nội thất chỉ thay đổi nhẹ, với tựa đầu thêu logo “R”, hệ thống giải trí trung tâm 12,3 inch và màn hình đa thông tin 7 inch.

Điểm nhấn lớn nhất trên Nissan Frontier PRO-4X R 2026 nằm ở hệ thống treo Roush Performance x Ohlins 2.0 Off-Road , giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 51 mm.

Bộ treo này sử dụng tay đòn mới, giảm xóc lò xo cuộn với bình dầu rời cùng thân giảm chấn bằng nhôm nhẹ. Nhà sản xuất cho biết hệ thống này giúp cải thiện góc tới, góc thoát, đồng thời mang lại khả năng kiểm soát độ giảm chấn vượt trội khi đi địa hình.

Động cơ V6 3.8L của bản gốc được giữ nguyên, cho công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 381 Nm. Đây là điểm trừ khi so với động cơ V6 EcoBoost 3.0L tăng áp kép của Ford Ranger Raptor, sản sinh công suất 405 mã lực và mô-men xoắn 582 Nm.

Đổi lại, Nissan Frontier PRO-4X R 2026 có giá dễ tiếp cận hơn so với Ranger Raptor, với mức khởi điểm ở Mỹ là 47.960 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng). Chênh lệch giá giữa hai mẫu xe rơi vào khoảng 8.110 USD (212 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Nissan Frontier được bán chính hãng với tên Navara . Mẫu bán tải Nhật này mới được cập nhật gần nhất vào năm 2024, sử dụng động cơ dầu 2.3L tăng áp kép. Giá khởi điểm từ 685 triệu đồng và cao nhất 960 triệu đồng cho bản Pro4X.