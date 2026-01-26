Sau loạt xe Ford Everest máy xăng và Ranger Raptor V6 xuất hiện tại Việt Nam, tới lượt một chiếc Ranger lạ khác bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Sở dĩ gọi đây là một chiếc Ford Ranger lạ là bởi phối màu ngoại thất không giống với bất kỳ phiên bản nào đang bán chính hãng tại Việt Nam, với hai đường kẻ cam ở rìa lưới tản nhiệt và bộ mâm thiết kế mới.

Hai chiếc Ford Ranger Wildtrak mang màu sơn đen và vài điểm khác lạ xuất hiện tại Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu, có thể phỏng đoán nhiều khả năng đây chính là Ford Ranger Wildtrak, phiên bản facelift 2026 vừa được giới thiệu tại thị trường Úc hồi tháng 11/2025. Dòng chữ "Wildtrak" xuất hiện ở nắp thùng đuôi xe càng củng cố thêm phỏng đoán này.

Tuy nhiên theo trang chủ của Ford Úc, Ranger Wildtrak 2026 đang hiển thị trên website không giống với chiếc xuất hiện tại Hà Nội. Nhưng khi so sánh với bức ảnh do hãng công bố ở thời điểm ra mắt hồi tháng 11, Ford Ranger Wildtrak 2026 lại có diện mạo giống hệt từ đường kẻ màu cam cho tới bộ mâm, khớp với chiếc ở Việt Nam. Có thể phỏng đoán chiếc Ford Ranger Wildtrak đang hiển thị trên website của Úc là do chưa được cập nhật nên vẫn mang diện mạo của phiên bản cũ.

So sánh sự khác biệt ở đầu xe giữa Ford Ranger Wildtrak facelift (bên trái) và bản cũ đang bán tại Việt Nam (bên phải).

Quay trở lại chiếc Ford Ranger lạ, dù là bản Wildtrak nhưng cụm đèn chiếu sáng của xe lại là LED choá phản xa thay vì thấu kính như bản bán chính hãng. Điều này giống với xe đang bán tại Úc, Ranger Wildtrak chỉ trang bị đèn chiếu sáng LED tiêu chuẩn, trong khi khách hàng muốn mua loại đèn thấu kính ma trận phải lên tới Ranger Platinum, phiên bản mà thị trường Việt Nam không có.

Tham khảo những thay đổi khác của Ford Ranger 2026 tại Úc gồm màn hình trung tâm 12 inch tiêu chuẩn trên mọi phiên bản từ tiêu chuẩn tới cao cấp. Đèn chiếu sáng LED thấu kính ma trận và dàn âm thanh cao cấp B&O trở thành trang bị chuẩn trên Ranger Wildtrak.

Ford Ranger Wildtrak 2026 có sự tinh chỉnh nhỏ ở đầu xe và có bộ mâm mới.

Thay đổi lớn nhất của Ford Ranger 2026 là cấu hình động cơ. Ford đã loại bỏ tùy chọn máy diesel 2.0L 4 xy-lanh tăng áp kép (bi-turbo). Loại máy dầu này đang xuất hiện ở cả thị trường Việt Nam trên các bản Wildtrak/Stormtrak của Ranger. Nhằm thay thế cho động cơ 2.0L bi-turbo, Ford mở rộng phạm vi trang bị động cơ diesel V6 3.0L tăng áp đơn, cho ra 247 mã lực, 600 Nm mô-men.

Nếu như trước đây tại Úc chỉ có 5/21 phiên bản Ranger dùng máy dầu V6, thì giờ đây con số sẽ nâng lên thành 13/22 phiên bản. Hiện chưa rõ Ranger xuất hiện tại Việt Nam có nhận được sự thay đổi này không.

Trong khi đó, tùy chọn động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn vẫn tiếp tục được mở bán và sẽ trang bị cho một số phiên bản thấp cấp hơn. Ford cho biết họ đã tinh chỉnh và nâng cấp, bổ sung xích cam thay cho dây đai ướt và kim phun nhiên liệu mới nhằm cải thiện độ bền, song vẫn giữ nguyên mức công suất 168 mã lực/405Nm như trước đây. Hộp số tự động 10 cấp cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, kể cả với động cơ tăng áp đơn.