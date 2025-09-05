Ford Ranger bản này về Việt Nam thì nhiều người sẽ thích: Máy hybrid mạnh hơn hẳn Raptor, chạy 2 vòng hồ Tây không tốn một giọt xăng

Ford Ranger MS-RT PHEV dự kiến ra mắt công chúng tại Triển lãm IAA Mobility ở Munich từ ngày 8-14/9. Đơn đặt hàng sẽ được nhận từ cuối năm nay và những chiếc xe đầu tiên dự kiến giao đến tay khách hàng vào năm 2026. Giá bán sẽ được công bố khi gần đến ngày ra mắt.

Ford Ranger có cấu hình PHEV mới. Ảnh: Ford

Ranger MS-RT PHEV mới sở hữu sức mạnh 277 mã lực (207 kW) và mô-men xoắn 697 Nm. Sức mạnh này đến từ sự kết hợp của động cơ xăng 2.3L tăng áp bốn xi-lanh và một mô-tơ điện. So với phiên bản máy dầu 2.0L bi-turbo hiện có trên bản Raptor hay Wildtrak, phiên bản PHEV mạnh hơn khoảng 70 mã lực. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian e4WD.

Không chỉ mạnh mẽ hơn, Ranger MS-RT PHEV còn có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện trong phạm vi lên tới 40 km nhờ bộ pin 11,8 kWh. Như vậy, nếu về Việt Nam, chiếc Ranger PHEV này có thể chạy 2 vòng hồ Tây ở Hà Nội (35 km) mà không tốn giọt xăng nào. Đây hứa hẹn là lựa chọn tối ưu nhiên liệu cho đô thị mà không đòi hỏi hạ tầng trạm sạc.

Tầm vận hành điện cho phép xe đi trong phố mà không tốn xăng. Ảnh: Ford

Khả năng kéo 3.500 kg và tải trọng 1 tấn vẫn được giữ nguyên như bản xăng. Xe được hạ thấp 40 mm so với Ranger tiêu chuẩn và được hưởng lợi từ hệ thống treo thể thao hơn.

Về thiết kế ngoại thất, Ranger MS-RT PHEV vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của dòng MS-RT như vòm bánh xe rộng, lưới tản nhiệt hình tổ ong, cản trước/sau được thiết kế lại, bộ khuếch tán gió, cánh gió đuôi vịt và bộ mâm hợp kim 21 inch cắt kim cương. Ford cũng bổ sung màu sơn mới Turini Purple cho ngoại thất.

Bên trong khoang cabin, xe được trang bị ghế thể thao bọc da Eco và da lộn với đường chỉ khâu màu xanh, vô lăng thể thao và logo MS-RT phát sáng. Màn hình thông tin giải trí 12 inch, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và bộ công nghệ hỗ trợ lái xe là những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý.

Một số hình ảnh khác của Ford Ranger MS-RT PHEV: