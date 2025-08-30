Kỷ lục Nürburgring dành cho xe Mỹ gần đây nhất được thiết lập bởi Chevrolet Corvette ZR1 và ZR1X. Vậy thì Chevrolet đã giật kỷ lục từ tay ai? Câu trả lời chính là Ford Mustang GTD. Vậy liệu Ford Mustang GTD có thể giành lại ngôi vương?

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có kết quả, nhưng không phải từ một chiếc xe thể thao truyền thống, mà là từ một chiếc xe… giao hàng.

Đúng vậy, chiếc xe đó chính là Ford Transit, mẫu xe tải chở hàng mà chúng ta vẫn thấy trên đường phố hàng ngày. Tuy nhiên, chiếc Transit vừa phá vỡ kỷ lục Nürburgring lại không hề giống bất kỳ chiếc Transit nào khác.

Mang tên Ford Transit SuperVan 4.2 , cỗ máy này hầu như không còn điểm chung với phiên bản thương mại. Đây là một chiếc xe tải chạy hoàn toàn bằng điện, sản sinh công suất gần 2.000 mã lực, đã từng phá vỡ nhiều kỷ lục tại các địa điểm huyền thoại như Bathurst và Pikes Peak.

Cú bứt tốc không tưởng

SuperVan 4.2 đã hoàn thành một vòng đua tính giờ tại Nürburgring Nordschleife với thời gian 6:48.393, phá vỡ kỷ lục của chiếc C8 Chevrolet Corvette ZR1X (6:49.275). Thành tích này thậm chí còn nhanh hơn vài giây so với thời gian của chiếc Mustang GTD (6:52.072), chiếc xe được kỳ vọng sẽ giành lại kỷ lục cho Ford. Đáng chú ý, đây là vòng đua nhanh thứ tám mọi thời đại của bất kỳ chiếc xe nào trên đường đua này.

Người đứng sau vô lăng trong cú bứt phá ngoạn mục này là tay đua lừng danh Romain Dumas. Với kinh nghiệm dày dặn tại Nürburgring, Dumas cũng chính là người từng cầm lái chiếc Volkswagen ID.R, chiếc xe đã lập kỷ lục vòng đua nhanh nhất cho xe điện vào năm 2019.

"Chúng tôi rất tự hào về chiếc SuperVan tuyệt vời của mình, nhưng chúng tôi không bao giờ ngừng nghỉ", đại diện Ford chia sẻ. "Sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa, đặc biệt là với chiếc F-150 Lightning SuperTruck cũng có mặt tại Nürburgring cùng ngày. Chúng tôi sẽ ăn mừng thành tựu này và tưởng nhớ Sabine Schmitz cùng vai trò của cô trong câu chuyện tuyệt vời này. Cô ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Hành trình phát triển của một "siêu xe" giả dạng

SuperVan 4.2 là phiên bản cải tiến của một ý tưởng đã xuất hiện từ năm 1971. Thế hệ đầu tiên của SuperVan gây ấn tượng với thiết kế phá cách, theo sau là thế hệ thứ hai vào năm 1984 và thế hệ thứ ba vào năm 1993, được trang bị động cơ F1.

Sau gần hai thập kỷ, Ford đã ra mắt SuperVan 4 vào năm 2022 với công suất 2.000 mã lực, và nhanh chóng cải tiến thành phiên bản 4.2 với những tinh chỉnh về trọng lượng và công suất tổng thể.

Mặc dù thành tích này rất ấn tượng, nhưng cần lưu ý rằng SuperVan không phải là một chiếc xe thương mại. Đây là một chiếc xe đua tùy chỉnh được trang bị lốp trơn, với thiết kế bên ngoài giống một chiếc xe tải.

Do đó, việc so sánh trực tiếp nó với những chiếc xe thương mại như Corvette ZR1, ZR1X hay Mustang GTD, những chiếc xe hoàn thành vòng đua với lốp xe hợp lệ, là không hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, SuperVan không chỉ đơn thuần là một sản phẩm phô trương sức mạnh. Nó là một minh chứng hùng hồn cho tham vọng xe điện của Ford. Các công nghệ tiên tiến được phát triển cho chiếc xe này sẽ được chuyển giao và tích hợp vào các thế hệ xe điện thương mại tiếp theo của hãng, đặc biệt là những chiếc xe tải.

Chiếc xe này không chỉ phá vỡ kỷ lục, mà còn chứng minh rằng xe điện hoàn toàn có thể mang lại hiệu suất vượt trội, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp ô tô.