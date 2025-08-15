Ford Mustang Mach-E ra mắt Việt Nam: Giá 2,599 tỷ đồng, mạnh gần 400hp, đầy pin dư sức chạy Hà Nội - Quảng Bình

Ngày 15/8, Ford Mustang Mach-E chính thức được giới thiệu tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu về một phiên bản Mustang Mach-E Premium AWD với giá bán lẻ khuyến nghị 2,599 tỷ đồng (đã VAT). Xe dự kiến được bàn giao từ tháng 10/2025.

Ford Mustang Mach-E lần đầu ra mắt chính hãng tại Việt Nam.

Trong giai đoạn khuyến mãi, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được mua với giá 2,499 tỷ đồng, tặng kèm bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và miễn phí lắp đặt. 150 khách hàng đầu tiên còn nhận thêm voucher 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc và quà tặng chào mừng; nếu đặt trong ngày 15–16/8/2025, khuyến mãi trạm sạc sẽ nâng lên 1 năm.

Trước đây, Mustang Mach-E từng được nhập khẩu qua doanh nghiệp tư nhân, nhưng là phiên bản GT với ngoại hình khác biệt, động cơ mạnh hơn cùng giá bán lên tới gần 5 tỷ đồng ở thời điểm ban đầu.

Ford Mustang Mach-E có thiết kế kiểu coupe SUV hiện đại. Phiên bản Premium nhập khẩu chính hãng có ngoại hình "hiền" hơn bản GT nhập tư nhân. Hệ thống đèn LED hoàn toàn là điểm giống bản GT. Mâm xe là loại đa chấu kích thước 19 inch. Phía trong là bộ phanh Brembo với 4 piston phía trước.

Khoang nội thất kết hợp thiết kế tối giản, hiện đại với loạt tiện ích cao cấp. Xe có 2 màn hình, gồm sau vô-lăng và trung tâm. Màn hình cảm ứng 15,5 inch Full HD hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây. Hệ thống âm thanh B&O cao cấp có trên phiên bản này.

Bên trong Mustang Mach-E bố trí 5 chỗ ngồi. Cốp sau dung tích 402 lít (mở rộng tới 1.420 lít) và cốp trước 81 lít có khả năng thoát nước.

Phiên bản Premium AWD trang bị hai mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm. Pin lithium-ion 88 kWh cho tầm hoạt động 550 km mỗi lần sạc (WLTP), tức là có thể di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Bình chỉ cần một lần sạc đầy.

Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW (7,4 kW một pha, 11 kW ba pha) và sạc nhanh DC 150 kW, nạp đủ để chạy khoảng 107 km chỉ trong 10 phút. Sạc từ 10% đến 80% pin mất khoảng 36 phút với sạc nhanh. Mỗi xe được tặng kèm bộ sạc treo tường 7 kW và bộ sạc di động 3,5 kW.

Về công nghệ an toàn, xe có gói ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng với chức năng Dừng/Đi và Căn giữa làn, phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ/xe đạp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Hiện nay, xe điện tầm giá 2-3 tỷ đồng tại Việt Nam không nhiều. Mercedes-Benz có mẫu EQB với giá niêm yết 2,289 tỷ đồng. Ở tầm giá hơn 3 tỷ đồng có Audi Q6 e-tron và BMW iX3.