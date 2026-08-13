Ford hé lộ SUV hoàn toàn mới: Kiểu dáng vuông vức theo xu hướng chung, giá rẻ nhất từ trước đến nay

Nằm trong chiến lược ra mắt loạt xe giá rẻ dưới 40.000 USD, hãng xe Ford vừa mang đến cuộc họp đại lý hình ảnh về một mẫu SUV hoàn toàn mới có giá chỉ khoảng 25.000 USD.

Ford vừa giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới đến các đại lý tại Mỹ. Cụ thể, đây là một chiếc SUV dáng hộp với mức giá dự kiến khoảng 25.000 USD, quy đổi tương đương 651 triệu đồng. Nhờ đó, sản phẩm này sẽ trở thành mẫu crossover rẻ nhất của Ford trong thời gian tới. Động thái này cho thấy Ford đang có kế hoạch lấp đầy khoảng trống mà dòng Escape sắp để lại.

Ford sẽ sớm ra mắt mẫu SUV giá rẻ nhất từ trước đến nay. Ảnh: Ford

Thiết kế đậm dấu ấn Ford Bronco Sport

Hiện tại, Ford chưa công bố bất kỳ hình ảnh chính thức nào về mẫu SUV này. Tuy nhiên, những người tham dự sự kiện đã được xem các mô hình sơ bộ và hình ảnh nguyên mẫu. Chiếc xe sở hữu phần thân khá rộng, kiểu dáng xe vuông vức. Đặc điểm này gợi liên tưởng mạnh mẽ đến phong cách thiết kế của dòng Bronco Sport.

Sự trở lại của thiết kế vuông vức cho thấy tầm nhìn của Ford. Hãng đang nắm bắt tốt xu hướng ưa chuộng SUV phong cách hầm hố hiện nay. Một người tham dự sự kiện cho biết chiếc xe có nhiều nét tương đồng với mẫu Escape cũ. Trong quá khứ, mẫu xe này từng được Ford bán tại thị trường châu Âu dưới tên gọi Maverick.

Theo thông tin từ trang Autonews, các nhà lãnh đạo Ford xác nhận thiết kế cuối cùng của mẫu xe này vẫn chưa được chốt hoàn toàn. Mô hình trưng bày chỉ được trình bày nhằm mục đích minh họa quy mô và kích thước tổng thể.

Mẫu xe Ford Escape sản xuất từ 2001 đến 2007. Ảnh: Ford

Chiến lược giá rẻ của Ford

Ford hiện vẫn chưa tiết lộ địa điểm lắp ráp chính thức. Thông tin về nhà máy của mẫu crossover này vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù vậy, trang Autonews tiết lộ các nguồn tin am hiểu hãng xác nhận xe sẽ được lắp ráp tại Mexico. Hiện nay, nhà máy Hermosillo tại Mexico cũng chính là nơi Ford đang sản xuất Bronco Sport và Maverick. Do đó, việc dùng chung nhà máy sẽ giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

Với mức giá khởi điểm dự kiến là 25.000 USD, mẫu crossover mới sẽ đóng vai trò chiến lược. Qua đó, nó trở thành chiếc xe có giá dễ tiếp cận nhất của Ford. Sản phẩm này sẽ củng cố vị thế của hãng tại khu vực Bắc Mỹ. Trước đó, hãng đã đưa ra một tuyên bố quan trọng về chiến lược sản phẩm. Ford sẽ ra mắt 5 mẫu xe mới có giá dưới 40.000 USD vào năm 2030.

Bên cạnh chiếc SUV vuông vức sắp được hé lộ, các mẫu xe khác trong nhóm này cũng thu hút nhiều sự chú ý. Mẫu bán tải cỡ trung chạy điện Fathom dự kiến ra mắt vào năm sau, giá khởi điểm khoảng 28.350 USD. Ngoài ra, Ford cũng đang ấp ủ một chiếc Mustang sedan 4 cửa sử dụng động cơ hybrid V8. Mẫu sedan này được định giá dưới 40.000 USD và dự kiến trình làng vào năm 2029.