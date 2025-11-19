Ford Focus chính thức bị "khai tử", thay bằng SUV mới: 'Tiêu thụ khá tốt nhưng bán chiếc nào là lỗ chiếc đó'

Ford Focus bị "khai tử"

Không khí tại thị trường ô tô châu Âu trở nên trầm lắng khi thông tin về việc Ford Focus chính thức dừng sản xuất được xác nhận. Theo đại diện truyền thông doanh nghiệp của Ford châu Âu là ông Volker Eis, chiếc Focus cuối cùng đã hoàn thành vào ngày 14/11 và đó là một chiếc hatchback màu trắng với 5 cửa. Như vậy, sau gần ba thập kỷ có mặt trên thị trường, Focus đã chính thức nói lời tạm biệt.

Chiếc Ford Focus cuối cùng đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Ảnh: Ford

Bức tranh toàn cảnh của Ford tại châu Âu thời gian gần đây không mấy sáng sủa. Hãng liên tục nói lời chia tay với những dòng xe từng làm nên tên tuổi như Fiesta (ngừng sản xuất năm 2023), Mondeo (dừng vào năm trước đó) và Ka (kết thúc năm 2020). Quyết định này khiến danh mục sản phẩm của Ford tại châu Âu giờ đây chỉ còn lại các mẫu SUV và xe thương mại, hoàn toàn vắng bóng xe du lịch truyền thống.

Sự thay đổi chiến lược này của Ford gây ra nhiều tranh luận trong giới chuyên môn lẫn khách hàng. Dù các mẫu xe như Focus, Fiesta hay Mondeo vẫn có doanh số không đến nỗi nào, nhưng theo CEO của Ford là ông Jim Farley, lợi nhuận từ những dòng xe này không đủ để tiếp tục phát triển.

Ford Focus có doanh số khá tốt nhưng vẫn thua lỗ. Ảnh: Ford

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí CAR Magazine hơn một năm trước, ông chia sẻ rằng hãng buộc phải ưu tiên vốn cho các dòng xe mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là xe thương mại. Ông còn nhấn mạnh: "Chúng tôi rút khỏi lĩnh vực xe hơi nhàm chán để tập trung vào các mẫu xe mang tính biểu tượng".

Doanh số của Ford suy giảm

Tuy nhiên, hệ quả của việc loại bỏ các dòng xe truyền thống đã nhanh chóng thể hiện qua thị phần sụt giảm mạnh của Ford tại châu Âu. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), thị phần của Ford tại khu vực này đã giảm từ 7,2% vào cuối năm 2025 xuống chỉ còn 3,3% tính đến tháng 9 năm 2025. Đây là mức giảm đáng báo động và nhiều chuyên gia dự đoán, khi Focus hoàn toàn rút lui trong năm 2026 - năm đầu tiên Ford không còn xe phổ thông cỡ nhỏ nào trong danh mục sản phẩm – thị phần của hãng sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Thị trường châu Âu vẫn cho thấy sức hút lớn với các dòng xe truyền thống. Báo cáo của Dataforce cho thấy trong 10 tháng đầu năm, ba mẫu xe bán chạy nhất tại châu Âu là Dacia Sandero, Volkswagen Golf và Renault Clio. Ngoài ra, các mẫu Peugeot 208, Skoda Octavia và Toyota Yaris cũng góp mặt trong top 10. Những con số này chứng minh rằng người tiêu dùng châu Âu vẫn dành sự quan tâm lớn cho các mẫu xe hatchback và sedan cỡ nhỏ, bất chấp làn sóng SUV đang lên cao.

Bên cạnh đó, các tập đoàn lớn như Volkswagen, Renault và Stellantis vẫn duy trì thành công nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, tiếp tục cung cấp nhiều lựa chọn xe phổ thông cho khách hàng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho Ford về tương lai khi hãng gần như đặt cược hoàn toàn vào SUV, crossover và xe thương mại.

Ford Focus thay bằng SUV?

Dẫu vậy, một vài tín hiệu mới đã xuất hiện. Theo nhật báo kinh doanh Automobilwoche (Đức), các đại lý của Ford tại châu Âu đã được thông báo rằng những mẫu xe hoàn toàn mới đang được lên kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều khả năng sản phẩm đầu tiên sẽ là một mẫu crossover cỡ Focus thay vì hatchback hoặc sedan truyền thống. Hiện vẫn chưa rõ mẫu xe này sẽ được định vị như thế nào so với Kuga (Escape tại Mỹ), nhưng rõ ràng Ford đang dần rời xa thị trường xe phổ thông truyền thống.

Hình dung thiết kế mẫu SUV dự kiến sẽ thay thế Ford Focus. Ảnh: Digimods Design

Ngoài Mustang - mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng, Ford vẫn còn duy trì Mondeo/Taurus sedan cỡ trung tại một số thị trường nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sự hiện diện của các mẫu xe này không thể bù đắp cho khoảng trống mà Focus, Fiesta hay Mondeo để lại tại thị trường châu Âu, nơi khách hàng luôn có nhu cầu rõ ràng với các dòng xe nhỏ, hiệu quả, giá hợp lý.

Nhìn lại hành trình 27 năm của Ford Focus, không thể phủ nhận rằng đây là một biểu tượng từng gắn liền với nhiều thế hệ người dùng trên toàn cầu. Dù vậy, trước áp lực lợi nhuận và xu hướng tiêu dùng thay đổi, Focus đã phải dừng bước. Sự ra đi của Focus cũng khép lại một chặng đường dài của Ford trong lĩnh vực xe du lịch truyền thống tại châu Âu, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.