Ford Explorer có bản cực độc: Dùng động cơ hybrid đã bị khai tử, có tiền cũng không mua được

Sau chiếc Ford Bronco độc bản được tạo ra năm 2021 nhằm hỗ trợ Giáo hoàng Francis tại Detroit, Ford tiếp tục thực hiện một dự án đặc biệt khác dành cho Giáo hoàng Leo XIV. Lần này, hãng xe Mỹ đã chế tạo một chiếc Ford Explorer tùy biến riêng. Dù Bronco có phần cá tính hơn, Explorer được xem là lựa chọn hợp lý bởi mẫu SUV này được sản xuất tại Chicago - cũng chính là nơi sinh của Giáo hoàng Leo XIV.

Chiếc xe là món quà cá nhân từ CEO Ford Jim Farley và vợ ông, Lia. Theo kế hoạch, xe sẽ được sử dụng tại Vatican City.

Một chiếc SUV đặc biệt vừa được chuyển tới Vatican City như món quà cá nhân từ CEO Ford - Jim Farley - cùng vợ ông dành tặng Giáo hoàng Leo XIV. Mẫu xe được chọn là Ford Explorer Platinum 2026, nhưng đã được tùy biến riêng với nhiều chi tiết độc đáo. Theo ông Farley, ban đầu món quà này dự định giữ kín. Tuy nhiên Vatican sau đó đã phát thông cáo báo chí về chiếc xe đặc biệt này. Ảnh: Ford

Ngoại hình kín đáo nhưng nội thất đầy dấu ấn cá nhân

Chiếc Ford Explorer Platinum 2026 được vợ chồng Farley trực tiếp trao cho Giáo hoàng Leo XIV vào ngày 28/2. Xe sở hữu ngoại thất sơn đen đi kèm các chi tiết mạ chrome, cùng hai biển số cá nhân hóa mang dòng chữ “DA POPE” và “LEO XIV”.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, chiếc SUV này gần như giống một Explorer thông thường. Tuy nhiên, khoang nội thất lại chứa hàng loạt chi tiết mang dấu ấn riêng. Ghế ngồi bọc da hai tông màu được gắn thẻ có biểu tượng cờ Chicago. Hình đường chân trời của thành phố này cũng được thêu trên nắp bệ tỳ tay trung tâm và khắc trên bậc cửa.

Bên cạnh đó, cabin còn có đồ họa của Đền thờ thánh Peter's Basilica và hệ thống âm thanh được chỉnh sửa để có thể thu tín hiệu radio châu Âu.

Động cơ hybrid “đặc biệt” chỉ còn trên xe cảnh sát

Điểm thú vị của chiếc Ford Explorer này nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ V6 3.3L hybrid, cho công suất khoảng 318 mã lực. Hiện tại, hệ truyền động hybrid này đã không còn được cung cấp trên Explorer thương mại mà chỉ còn xuất hiện trên mẫu xe cảnh sát Ford Police Interceptor Utility.

Theo CEO Jim Farley, Giáo hoàng đã lái thử chiếc SUV trong một quãng ngắn và “rất thích những chi tiết cá nhân hóa”. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào về quê hương Chicago và ban phép lành cho một số tràng hạt để gửi tặng nhân viên Ford.

CEO Ford xác nhận Giáo hoàng rất thích lái một chiếc xe mang phong cách thể thao này cũng như những chi tiết mang dấu ấn Chicago trên xe. Ảnh: Ford

Một chi tiết đáng chú ý là vợ chồng Farley không tặng Giáo hoàng phiên bản Explorer dành cho thị trường châu Âu. Mẫu xe này thực chất được phát triển dựa trên nền tảng của Volkswagen ID.4 với thiết kế riêng và công suất tối đa lên tới 335 mã lực.

Thay vào đó, Ford chọn phiên bản Explorer sản xuất tại nhà máy Chicago Assembly Plant ở Chicago – nơi gắn liền với quê hương của Giáo hoàng Leo XIV. Theo người phát ngôn Ford, dự án ban đầu được giữ bí mật. Một nhóm nhỏ công nhân tại nhà máy Chicago chỉ được giao nhiệm vụ chế tạo một chiếc Explorer đặc biệt dành cho “nhân vật VIP”. Sau khoảng hai tháng hoàn thiện, nhóm sản xuất mới biết chiếc xe này dành cho Giáo hoàng, khiến nhiều người trong đội ngũ vô cùng bất ngờ và tự hào.