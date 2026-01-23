Ford Everest có thể bỏ bản máy dầu cao cấp, thay bằng máy xăng tại Việt Nam, và đây là lựa chọn khả thi nhất để có giá tốt

Ford Everest tại Việt Nam sắp bỏ máy dầu tăng áp kép, bán thêm bản máy xăng?

Những thay đổi trong danh mục động cơ của Ford Everest tại nhiều thị trường quốc tế đang mở ra không ít đồn đoán về tương lai mẫu SUV cỡ D này tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất là khả năng động cơ diesel 2.0L bi-turbo (tăng áp kép) có thể bị loại bỏ, nhường chỗ cho các phương án khác phù hợp hơn với chiến lược toàn cầu của Ford.

Lý do bởi tại Úc và Nam Phi, Ford đã ngừng phân phối Everest sử dụng động cơ diesel 2.0L tăng áp kép. Thay vào đó, hãng tái cấu trúc danh mục động cơ theo hướng tinh giản hơn khi giữ lại tuỳ chọn động cơ 2.0L tăng áp đơn và mở rộng phạm vi phiên bản sử dụng máy diesel V6 3.0L.

Tuy nhiên, không phải mọi thị trường đều được “nâng cấp” lên máy dầu V6 3.0L. Theo trang Cars.co.za, thị trường Nam Phi phiên bản bi-turbo không được thay bằng V6 mà được thay thế bằng động cơ xăng tăng áp 2.3L EcoBoost, đi cùng loại máy dầu 2.0L tăng áp đơn ở các bản thấp hơn.

Một số thị trường quốc tế đã ngừng việc bán Ford Everest dùng động cơ 2.0L tăng áp kép. Ảnh: Ford

Đặt trong bối cảnh Việt Nam, nếu Ford Việt Nam buộc phải loại bỏ động cơ diesel 2.0L tăng áp kép theo định hướng toàn cầu, phương án đưa bản máy dầu V6 3.0L gần như không khả thi. Lý do nằm ở chi phí nhập khẩu cho động cơ dung tích lớn sẽ đẩy giá Everest lên quá cao, khiến xe khó duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D phổ thông.

Ngược lại, động cơ xăng 2.3L EcoBoost lại là lựa chọn hợp lý hơn. Nếu được đưa về Việt Nam, mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo dung tích xy-lanh chỉ cao hơn khoảng 10% so với động cơ 2.0L hiện tại (lên mức 40%), một con số được xem là chấp nhận được. Quan trọng hơn, động cơ 2.3L EcoBoost đã được Ford sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường, có hiệu suất tốt và dễ đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Thực tế cho thấy, Argentina là một trong những thị trường chỉ phân phối Ford Everest với động cơ xăng 2.3L EcoBoost. Và tại đây, xe được nhập khẩu từ Thái Lan. Điều này cho thấy dây chuyền sản xuất Ford Everest tại Thái đủ khả năng lắp ráp phiên bản xăng tăng áp 2.3L. Điều này mở ra một khả năng đáng lưu ý rằng nếu Thái Lan điều chỉnh danh mục động cơ trong tương lai, các thị trường nhập khẩu từ đây (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chịu ảnh hưởng theo.

Một chiếc Ford Everest bản Platinum, dùng máy xăng mới xuất hiện tại Hà Nội. Sở dĩ có thể nhận diện tuỳ chọn động cơ xăng nhờ chi tiết ống xả.

Một chi tiết khác càng khiến giới quan sát chú ý là một chiếc Ford Everest bản Platinum vừa xuất hiện tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng, thay vì diesel như thông lệ. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, nhưng nhiều khả năng đây là xe được nhập khẩu về để tham khảo, đánh giá hoặc phục vụ nghiên cứu nội bộ, trước khi Ford Việt Nam đưa ra quyết định dài hạn về cấu hình động cơ.

Tổng hợp các diễn biến trên, có thể thấy kịch bản Ford Everest tại Việt Nam chuyển từ diesel 2.0L bi-turbo sang động cơ xăng 2.3L EcoBoost là hoàn toàn có cơ sở. Đây không chỉ là bài toán chi phí và thuế, mà còn phản ánh rõ xu hướng tinh giản động cơ và điều chỉnh chiến lược sản phẩm của Ford trên phạm vi toàn cầu.

Ford Everest máy xăng liệu được ưa chuộng?

Dù được xem là phương án hợp lý về mặt chiến lược, song, việc đưa động cơ xăng 2.3L EcoBoost về Việt Nam cũng không tránh khỏi những rào cản nhất định. Nhóm khách hàng lựa chọn Ford Everest đa phần vẫn ưu tiên động cơ diesel nhờ lực kéo lớn ở vòng tua thấp, khả năng vận hành bền bỉ và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm. Đó là những yếu tố đặc biệt phù hợp với một mẫu SUV cỡ D có trọng lượng lớn, thường xuyên chở đủ tải hoặc di chuyển đường dài.

Khối động cơ xăng 2.3L tăng áp xuất hiện trên Ford Everest tại Argentina. Ảnh: ST

Trong khi đó, động cơ xăng 2.3L dù mạnh mẽ và êm ái hơn, nhưng giá xe nhiều khả năng sẽ cao hơn so với các phiên bản diesel phổ thông, chưa kể mức tiêu thụ nhiên liệu cũng khó cạnh tranh khi đặt lên bàn cân sử dụng hằng ngày. Với không ít người dùng Việt, chi phí đổ xăng cho một mẫu SUV cỡ D, có dung tích bình xăng lên tới 80 lít vẫn là rào cản tâm lý lớn, nhất là trong bối cảnh các đối thủ cùng phân khúc vẫn trung thành với động cơ dầu.

Chính vì vậy, nếu Ford Everest chuyển sang cấu hình xăng 2.3L, Ford sẽ phải đối mặt với bài toán thay đổi thói quen tiêu dùng, đồng thời cần có chiến lược giá và trang bị đủ thuyết phục để bù đắp cho những điểm bất lợi cố hữu của động cơ xăng trong mắt người mua SUV cỡ D tại Việt Nam.

Hoặc Ford Everest chỉ còn một phiên bản động cơ?

Bên cạnh khả năng đưa động cơ xăng 2.3L tăng áp về Việt Nam, một kịch bản khác cũng không thể loại trừ là Ford Everest sẽ không phân phối bất kỳ phiên bản xăng nào, loại bỏ máy diesel 2.0L bi-turbo và chỉ giữ lại bản dầu turbo đơn. Đây là hướng đi từng được nhiều hãng áp dụng nhằm đơn giản hóa danh mục sản phẩm, giảm chi phí và hạn chế rủi ro về độ bền trong dài hạn.

Liệu viễn cảnh Ford Everest tại Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 tuỳ chọn động cơ dầu tăng áp đơn có xảy ra? Ảnh: Đại lý

Cấu hình động cơ dầu tăng áp đơn trên Ford Everest bản facelift đã được Ford cập nhật, tinh chỉnh lại để cải thiện độ bền, độ ổn định cũng như khả năng vận hành trong điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Dù không mạnh mẽ như bi-turbo, nhưng cấu hình turbo đơn lại có ưu điểm ở kết cấu đơn giản, dễ bảo dưỡng đồng thời giúp giá bán giữ ở mức “dễ tiếp cận” hơn.

Nếu lựa chọn kịch bản này, Ford Việt Nam sẽ đánh đổi hình ảnh “bản cao cấp nhiều công nghệ, nhiều sức mạnh” của bi-turbo để đổi lấy sự an toàn về mặt kinh doanh, tập trung vào nhóm khách hàng thực dụng.



