Ford Bronco lần đầu có bản thuần điện: Giá quy đổi ngang Territory tại Việt Nam, chạy 650km/sạc

Ford mới đây đã mở đơn đặt hàng cho mẫu Bronco Basecamp điện tại thị trường Trung Quốc, khiến nhiều người bất ngờ khi biết giá khởi điểm của nó tương đương Bronco Sport tại Mỹ. Điểm nổi bật chính là sức mạnh: phiên bản điện này sử dụng pin 105,4kWh và hai mô-tơ, tạo ra công suất lên tới 445 mã lực.

Bronco Basecamp gây ấn tượng với sức mạnh vượt trội. Ảnh: Carscoops

Mẫu Bronco Basecamp điện hóa được Ford phát triển thông qua liên doanh với Jiangling Motors Corporation, hướng tới nhu cầu của khách hàng Trung Quốc. Giá khởi điểm là 229.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 32.300 USD (851 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp hơn có giá 282.800 tệ, khoảng 39.800 USD (1,048 tỷ đồng). Với mức giá này, Bronco điện Basecamp đặt chân vào phân khúc mà nhiều người Mỹ vẫn quen thuộc, nhưng sự khác biệt nằm ở hệ truyền động. Mức giá này có thể xem là tương đồng với mẫu Ford Territory tại Việt Nam (770-904 triệu đồng)

Ở phiên bản điện thuần, Basecamp trang bị 2 mô-tơ điện, tạo công suất tổng 445 mã lực, một con số ấn tượng so với nhiều mẫu SUV điện phổ biến. Nhờ bộ pin lớn 105,4kWh, xe có thể chạy tới 650km. Ngoài ra, Ford còn cung cấp phiên bản range-extended kết hợp mô-tơ điện với động cơ xăng 1.5L. Cấu hình này sản sinh 416 mã lực, có thể chạy điện thuần trong khoảng 220km, và khi kết hợp với xăng, tổng quãng đường có thể lên đến 1.220km.

Bronco Basecamp có thông số vượt trội với bản đang bán ở Mỹ. Ảnh: Carscoops

Bronco Basecamp điện tại Trung Quốc có kích thước lớn với chiều dài cơ sở 2.950 mm, dài hơn nhiều so với Bronco Sport Mỹ. Hệ thống mái kính có thể nâng lên như một chiếc lều cắm trại, kết hợp với hàng ghế gập phẳng, biến cabin thành “phòng ngủ mini” khi dã ngoại. Bên trong, xe được trang bị màn hình giải trí 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và head-up display 70 inch, những trang bị hiện đại hiếm thấy trong phân khúc. Basecamp còn tích hợp hơn 30 cảm biến và camera, cùng một LIDAR trên nóc để hỗ trợ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Mẫu Bronco điện này là ví dụ rõ rệt cho việc Ford “đi riêng” tại Trung Quốc, phát triển dòng xe dành cho thị trường địa phương với công nghệ điện hóa cao cấp. Dù là SUV điện mạnh mẽ, Basecamp vẫn có giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với các mẫu EV off-road cao cấp khác. Với công suất 445 mã lực và phạm vi hoạt động xa, Ford không đánh đổi hiệu suất khi mang Bronco lên điện. Thiết kế mái nâng như lều cắm trại và không gian nội thất linh hoạt cho thấy Basecamp không chỉ là SUV mà còn là “nhà di động” cho những người yêu thích camping và dã ngoại.

Nội thất xe theo phong cách hiện đại. Ảnh: Carscoops

Hiện tại, Ford chưa công bố kế hoạch xuất khẩu mẫu Bronco Basecamp điện này ra ngoài Trung Quốc. Dù nó có tiềm năng lớn để thu hút những người mê xe địa hình, đặc biệt trong bối cảnh ô tô điện đang phát triển tại Việt Nam, khả năng mẫu xe này về Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.