Ford Bronco được đăng ký tại Việt Nam: Cùng cỡ Everest, chung 'gốc' với Territory, pin bản điện đủ chạy Hà Nội - Huế, có tùy chọn EREV đấu Prado

Trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất, hình ảnh Ford Bronco và các bộ phận ngoại thất của xe đã xuất hiện. Điều này không khẳng định được mẫu SUV Mỹ này sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới, nhưng mở ra thêm hy vọng này.

Ford Bronco bản Trung Quốc xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam số mới nhất. Ảnh: NOIP

Tuy nhiên, chiếc xe và các bộ phận xuất hiện không phải Ford Bronco hay Bronco Sport ở Mỹ mà lại là bản mới được ra mắt ở Trung Quốc năm ngoái. Bản này có tên Bronco New Energy, được xây dựng trên nền tảng khung gầm unibody chứ không phải body-on-frame như bản Mỹ. Bản này được phát triển từ liên doanh JMC - Ford, tương tự như Territory đang bán tại Việt Nam (ở Trung Quốc gọi là Equator Sport).

Các thông số về kích thước cho thấy Bronco bản Trung Quốc này có sự khác biệt lớn so với các dòng xe hiện hữu. Chiều dài tổng thể đạt 5.025 mm, chiều rộng 1.960 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm. Các thông số này vượt trội hơn mẫu Bronco Sport (trục cơ sở 2.670 mm) ở Mỹ và nhỉnh hơn một chút so với dòng Ford Everest đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Bản Bronco New Energy có kích thước khá lớn cùng khung gầm liền khối. Ảnh: ST

Về mặt thiết kế, mẫu xe này mang dáng dấp hầm hố và góc cạnh tương tự Toyota Land Cruiser Prado. Xe sử dụng cụm đèn định vị dạng tròn giống Bronco và các chi tiết ốp nhựa tương tự dòng Bronco Sport, với đèn chiếu sáng là cặp projector khác biệt các bản khác. Điểm đặc biệt còn đến từ cửa cốp mở ngang có lốp dự phòng gắn ngoài.

Dáng xe góc cạnh tương tự Land Cruiser Prado. Ảnh: ST

Nội thất Bronco New Energy được số hóa hoàn toàn với chip Qualcomm Snapdragon 8255, nổi bật là màn hình cảm ứng 15,6 inch độ phân giải 2,5K và hệ thống hiển thị kính lái AR-HUD lên đến 70 inch. Khoang cabin tích hợp dàn âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh cùng tủ lạnh 7,5 lít.

Nội thất hiện đại khác hẳn phong cách cổ điển bên ngoài. Ảnh: ST

Về hệ truyền động, Bronco New Energy sử dụng công nghệ pin LFP Blade từ liên doanh FinDreams của BYD. Phiên bản thuần điện (BEV) trang bị hai mô-tơ, dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), sản sinh tổng công suất tối đa 445 mã lực với bộ pin 105,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 650 km (tức là tương đương khoảng cách Hà Nội - Huế) theo tiêu chuẩn CLTC.

Phiên bản điện mở rộng quãng đường (EREV) sử dụng pin 43,7 kWh kết hợp với động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện (không truyền lực trực tiếp tới bánh xe), cung cấp tổng công suất 416 mã lực và đạt tầm vận hành tổng hợp 1.220 km.

Về công nghệ an toàn, xe được tích hợp cảm biến LiDAR cùng mạng lưới hơn 30 cảm biến và camera, vận hành trên nền tảng chip Nvidia Orin-X để thực hiện các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Chiếc xe tích hợp khá nhiều công nghệ tiên tiến nhất. Ảnh: ST

Với xu hướng điện hóa hiện nay cùng động thái phân phối mẫu Mustang Mach-E, hoàn toàn có thể hy vọng Ford Việt Nam đưa về mẫu Bronco này. Phiên bản EREV sẽ phù hợp nhất khi có tầm vận hành lớn mà không đòi hỏi hạ tầng trạm sạc phức tạp.

Một số hình ảnh tham khảo khác của Ford Bronco tại Trung Quốc: