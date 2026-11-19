Ford Thái Lan vừa xác nhận sẽ mở bán Ford Bronco tại nước này từ năm 2027, nhưng đây không phải mẫu Bronco khung gầm rời quen thuộc tại Mỹ.

Thái Lan xác nhận mở bán Ford Bronco

Theo Autolife Thailand, Ford Thái Lan xác nhận Ford Bronco sẽ được trưng bày tại Motor Expo 2026 và chính thức mở bán tại nước này từ năm 2027, với hai phiên bản là Bronco EV (thuần điện) và Bronco REEV (điện mở rộng tầm hoạt động, tương tự công nghệ của Li Auto). Xe không có tùy chọn máy xăng thuần túy hay hybrid thông thường.

Đây không phải mẫu Bronco khung gầm rời quen thuộc tại Mỹ, mà là bản Bronco New Energy điện hoá, vốn đã từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Việt Nam hồi đầu năm nay.

Với Ford Bronco EV dùng hai mô-tơ điện, dẫn động 4 bánh, công suất 452 mã lực, mô-men xoắn 575 Nm, pin LFP dung lượng 105,4 kWh cho quãng đường khoảng 610 km (chuẩn NEDC, theo số liệu thị trường Trung Quốc). Xe sạc nhanh DC tối đa 200 kW, sạc từ 30% lên 80% trong 23 phút.

Với Ford Bronco REEV dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L (150 mã lực, 240 Nm) chỉ đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hai động cơ điện dẫn động 4 bánh, tổng công suất 422 mã lực, mô-men xoắn 600 Nm. Pin LFP dung lượng 43,7 kWh cho quãng đường thuần điện khoảng 180 km, tổng quãng đường kết hợp với nhiên liệu khoảng 1.150 km (đều theo chuẩn NEDC). Xe sạc nhanh DC tối đa 120 kW, sạc từ 30% lên 80% trong 27 phút. Cả hai bản đều hỗ trợ sạc AC tối đa 6,6 kW và xả điện ra ngoài (V2L) công suất tương đương.

Về hiệu suất, bản EV tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây, bản REEV trong 5,8 giây, cả hai cùng có tốc độ tối đa 170 km/h.

Ford Bronco từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký tại Việt Nam

Hồi cuối tháng 1/2026, hình ảnh và các chi tiết ngoại thất của một mẫu Ford Bronco xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp mới nhất tại Việt Nam.

Mẫu xe được đăng ký là Ford Bronco New Energy tương tự xe sẽ mở bán tại Thái Lan. Xe dùng khung gầm liền khối (unibody) thay vì khung gầm rời như bản Mỹ, đến từ liên doanh JMC-Ford, cùng gốc với Ford Territory đang bán tại Việt Nam (tên gọi Equator Sport tại Trung Quốc).

Về kích thước, xe dài 5.025 mm, rộng 1.960 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm, vượt trội so với Bronco Sport bản Mỹ (chiều dài cơ sở 2.670 mm) và nhỉnh hơn một chút so với Ford Everest đang bán tại Việt Nam (chiều dài cơ sở 2.900 mm). Thiết kế xe vuông vức, góc cạnh, được so sánh với Toyota Land Cruiser Prado, có đèn định vị tròn kiểu Bronco, ốp nhựa như Bronco Sport, đèn pha dạng thấu kính và cốp sau mở ngang kèm lốp dự phòng gắn ngoài.

Thông số pin và công suất trong bài đăng ký tại Việt Nam có đôi chút khác biệt so với công bố chính thức mới nhất tại Thái Lan, nhiều khả năng do dẫn theo giai đoạn phát triển hoặc thị trường khác nhau: bản thuần điện khi đó được nêu công suất 445 mã lực, quãng đường khoảng 650 km (chuẩn CLTC), còn bản điện mở rộng tầm hoạt động có công suất 416 mã lực, tổng quãng đường khoảng 1.220 km.

Nội thất xe có màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K, chip Qualcomm Snapdragon 8255, màn HUD thực tế tăng cường (AR) kích thước tương đương 70 inch, hệ thống âm thanh 21 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và tủ lạnh 7,5 lít. Xe cũng trang bị LiDAR, hơn 30 cảm biến và camera, cùng chip Nvidia Orin-X xử lý các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Một số hình ảnh chi tiết Ford Bronco sẽ mở bán ở Thái Lan: