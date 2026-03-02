Flycam uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay ở Đà Nẵng: QĐ, CA kích hoạt hệ thống giám sát, súng chế áp UAV

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng Đà Nẵng cho biết, thành phố đã xử lý 7 trường hợp điều khiển UAV/flycam trái phép trong khu vực cấm bay ở địa phương.

Trước đó, trong 1 tuần nghỉ Tết (17-24/2), do ảnh hưởng của flycam hoạt động trái phép, đã có 83 chuyến bay đi/đến sân bay Đà Nẵng phải bay chờ, tạm dừng khai thác, đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sang sân bay dự bị.



Đại diện cảng hàng không Đà Nẵng đánh giá các flycam uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay, gây thiệt hại kinh tế cho hãng hàng không, ảnh hưởng lịch trình của hàng nghìn hành khách.

VnExpress dẫn báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện UAV xâm nhập trái phép vùng trời tàu bay cất, hạ cánh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Xử lý người vi phạm bay flycam trái phép ở Đà Nẵng. Ảnh: NLĐO

Trước tình hình này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã bố trí lực lượng trực 24/24, lập tổ tuần tra chuyên trách tại phường, xã; trang bị súng chế áp UAV, kiểm soát chặt khu vui chơi, sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh và vùng cấm, hạn chế bay. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 được yêu cầu sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện chế áp khi phát hiện UAV xâm nhập.

Công an TP Đà Nẵng cũng tích cực vào cuộc, đặc biệt, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến - đã kích hoạt hệ thống giám sát chuyên dụng, có thể phát hiện flycam/UAV ngay từ khi khởi động; nhanh chóng xác định được loại thiết bị, độ cao, tốc độ, hướng bay…, và đặc biệt là xác định được chính xác vị trí người điều khiển bằng hệ thống dò quét hiện đại. Báo Sài Gòn giải phóng cho biết, lực lượng này đã trực 24/24 suốt dịp Tết vừa qua.

Theo Quyết định 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khu vực cấm bay quanh cảng hàng không bao gồm phạm vi bán kính 5km tính từ ranh giới sân bay và kéo dài khoảng 15km theo trục đường cất hạ cánh. Đây là vùng cấm tuyệt đối đối với máy bay không người lái, flycam và các phương tiện bay siêu nhẹ, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh, vệt bay và khu vực chờ của máy bay. Hành vi bay không phép, xâm nhập khu vực cấm hoặc không chấp hành kiểm soát có thể bị phạt 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.