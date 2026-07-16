FLC của ông Trịnh Văn Quyết đón tin cực vui khi được mở thêm "cánh cửa" hồi sinh dự án thuộc quần thể nghỉ dưỡng 20.000 tỷ đồng

Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Hải Ninh thuộc quần thể FLC Quảng Bình vừa được gia hạn thêm 24 tháng để tiếp tục triển khai.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày ký quyết định đối với Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh (Dự án 3) tại xã Ninh Châu.

Theo quyết định, việc gia hạn được thực hiện do khu đất được Nhà nước cho thuê để triển khai dự án nhưng không được đưa vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi bàn giao trên thực địa. Nhà đầu tư là Công ty CP Xây dựng FLC Faros đã có đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu FLC Faros hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian được gia hạn; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về đất đai và nộp khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất phải trả cho Nhà nước do chậm tiến độ sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc hết thời gian gia hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, Thuế tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do chậm tiến độ sử dụng đất, gửi thông báo nộp tiền cho FLC Faros và các đơn vị liên quan để thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Nếu hết thời hạn gia hạn mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đơn vị sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở có trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai làm căn cứ giải quyết các thủ tục đăng ký biến động và các thủ tục liên quan.

Hàng loạt công trình biệt thự, villa của dự án FLC Quảng Bình xây dựng dở dang.

FLC Faros là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Theo dữ liệu công bố, ông Quyết hiện vẫn sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, tương đương khoảng 4% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Ngày 10/1/2026, FLC Faros công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm là nguồn vốn tư nhân.

Hiện Chủ tịch HĐQT FLC Faros là bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993), được bổ nhiệm từ tháng 12/2025. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Dự án Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh nằm trong quần thể Dự án nghỉ dưỡng du lịch sinh thái FLC Quảng Bình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, nay thuộc xã Ninh Châu.

Riêng Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh có diện tích khoảng 74,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng gần 2.200 tỷ đồng. Trong khi đó, toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình có quy mô khoảng 1.954 ha, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục như khách sạn 5 sao, resort ven biển 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, chuỗi sân golf liên hoàn và vườn thú Safari.

Dự án được khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2020. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ triển khai, mới chỉ có hai sân golf 36 lỗ cùng một số căn biệt thự mẫu ven biển được hoàn thiện, trong khi phần lớn các hạng mục còn lại vẫn dang dở.

Năm 2021, Tập đoàn FLC tái khởi động dự án bằng việc triển khai FLC Grand Hotel Quảng Bình và Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Quảng Bình với sức chứa gần 1.200 chỗ ngồi cùng hệ thống phòng chức năng.

Đến tháng 3/2022, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tiến độ triển khai quần thể FLC Quảng Bình tiếp tục bị gián đoạn.

Năm 2024, FLC một lần nữa khởi động lại dự án, tập trung hoàn thiện tòa khách sạn 5 sao, công trình đã được cất nóc vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Tuy nhiên, nhiều hạng mục khác, trong đó có khu biệt thự cao cấp, vẫn bị bỏ hoang trong thời gian dài; hàng loạt công trình mới hoàn thành phần móng hoặc phần thô, xen kẽ là những khoảng đất rộng chưa được triển khai xây dựng.