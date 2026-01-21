FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bắt đầu phát đi những tín hiệu rõ ràng về quá trình hồi sinh

Sau giai đoạn khủng hoảng thượng tầng và những biến động chưa từng có, CTCP Tập đoàn FLC đang từng bước phát đi những tín hiệu rõ ràng về một hành trình “hồi sinh”. Điểm khởi đầu quan trọng của tiến trình này đến từ việc Cơ quan Thi hành án dân sự TP. Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đối với phần nghĩa vụ chủ động thi hành.

Động thái này được coi là cột mốc pháp lý quan trọng, khép lại giai đoạn kéo dài nhiều năm liên quan đến các nghĩa vụ tài chính trong vụ án FLC. Có thể nói, một chương cũ nhiều hệ lụy đã dần khép lại, mở ra không gian để FLC tái thiết bộ máy, khôi phục hoạt động kinh doanh và xây dựng lại niềm tin thị trường trên nền tảng pháp lý minh bạch hơn.

Loạt dự án địa ốc trở lại đường ray

Các dự án từng “án binh bất động” của FLC đang dần chuyển động trở lại. Gần nhất, FLC đề xuất thực hiện Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa – khu đất trước đây FLC được giao triển khai Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng đã bị thu hồi do chậm tiến độ.

Trước đề xuất trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét, trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2/2026, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Song song với Thanh Hóa, Gia Lai cũng trở thành một “điểm sáng” trong bức tranh tái khởi động của FLC. Thời gian gần đây, địa phương này liên tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ cho nhiều dự án lớn của tập đoàn, tạo dư địa để các kế hoạch đầu tư từng đình trệ có cơ hội quay trở lại đường ray.

Mới nhất, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả mời quan tâm đối với dự án Sân golf Đak Đoa, qua đó xác định Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (công ty con của FLC) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ yêu cầu hồ sơ.

Theo phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 171 ha, với quy mô sân golf 36 lỗ, chia thành ba khu đất. Về tiến độ dự kiến, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị thủ tục và triển khai dự án từ quý I/2026 đến quý III/2029, trước khi hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2029.

Đây là dự án từng được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2021, định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và giải trí đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, sau nhiều năm đình trệ, dự án chưa được triển khai, thậm chí phát sinh tình trạng xâm hại rừng thông, buộc UBND tỉnh Gia Lai phải yêu cầu FLC có giải pháp bảo vệ rừng vào tháng 10/2025.

Không chỉ sân golf, Gia Lai cũng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ (trung tâm hội nghị, khách sạn, nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động dự án theo đúng cam kết.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến quý III/2026; xây dựng các hạng mục công trình từ quý I/2026 đến quý I/2027; và hoàn tất, đưa vào vận hành từ quý II/2027 đến quý IV/2027.

Trung tâm hội nghị là một trong những hạng mục quan trọng, cùng với sân golf, khách sạn, khu biệt thự, nhà liền kề, khu vui chơi, thể thao ngoài trời và safari hình thành nên Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, có quy mô khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai gần 200 ha với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Cũng tại Gia Lai, đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai, gia hạn thời gian xây dựng đến tháng 6/2028, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Dự án này từng khởi công từ quý III/2019 nhưng rơi vào tình trạng thi công dang dở do vướng mắc pháp lý, trước khi được tái khởi động vào cuối năm 2025.

FLC đang từng bước khởi động lại mảng bất động sản, lĩnh vực nền tảng tạo nên tên tuổi của tập đoàn.

Tại Hà Nội, bức tranh phục hồi cũng dần hiện rõ. Dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) ghi nhận tiến độ vượt gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục cuối đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Còn tại Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã hoàn thành cất nóc giữa tháng 12/2025 và đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/1 đến 28/2/2026 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2026.

Trong khi đó, tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Hàng không – “điểm tựa” cho quá trình tái sinh

Trong bức tranh tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways – “đứa con” được sinh ra từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết, nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình hồi sinh của tập đoàn.

Việc FLC tiếp quản lại Bamboo Airways được coi là bước ngoặt quan trọng, mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới. Trước đó tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 9/2025, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm thẳng thắn thừa nhận quá trình tái cấu trúc “không đạt kỳ vọng” và đề nghị FLC tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng bay.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, FLC công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tập trung củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại các khoản đầu tư, đồng thời hoạch định lại mạng bay và danh mục sản phẩm dịch vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bamboo Airways đã tuyển dụng thêm 500 tiếp viên và đặt mục tiêu tuyển tiếp 1.000 tiếp viên trong năm 2026. Hãng cũng công bố kế hoạch khôi phục các hạng thẻ hội viên cao cấp Bamboo Club gồm First, Diamond, Gold và Emerald để tri ân khách hàng thân thiết.

Song song đó, hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm 8 - 10 chiếc mỗi năm đến năm 2030, hướng tới phục hồi quy mô 30 tàu bay đã được Chính phủ cấp phép, làm tiền đề cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Ngay sau khi nhận chuyển giao Bamboo Airways, FLC tuyên bố sẽ xây dựng chiến lược phát triển mới giai đoạn 2026–2030.

Tăng vốn, cải thiện tài chính và làm “sạch” bảng cân đối

Thời gian gần đây, FLC đang đẩy mạnh tăng vốn trong toàn hệ sinh thái. Ngày 30/12/2025, Tập đoàn FLC công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, tương đương tăng 1.500 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn tư nhân trong nước.

Không chỉ công ty mẹ, doanh nghiệp thành viên cũng thực hiện tăng vốn. Theo đó, CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa nâng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng. Việc thay đổi được cấp đăng ký ngày 10/1/2026.

Về tình hình kinh doanh, trong thông báo mới đây, FLC cho biết đã có báo cáo tài chính riêng năm 2024 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025, trong đó lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản ước đạt khoảng 635 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Về tài chính công, tập đoàn cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý II/2026 – một trong những ưu tiên hàng đầu của ban điều hành trong tiến trình tái cấu trúc.

Song song với đó, FLC đẩy mạnh hợp tác đầu tư, M&A các dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng cao nhưng hạn chế về nguồn lực, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Trong định hướng giai đoạn 2025 - 2026, FLC tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sa Đéc, FLC Hilltop Gia Lai…

Đồng thời, tập đoàn xúc tiến nghiên cứu phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác theo mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán hợp lý, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội. Doanh số mảng bất động sản giai đoạn 2025–2026 được ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Khép lại bức tranh tái cấu trúc, FLC cho biết công tác tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với trọng tâm tối ưu dòng tiền, cân đối nguồn vốn, định giá lại tài sản và mở rộng hạn mức tín dụng, qua đó giảm áp lực nợ vay, duy trì thanh khoản ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn. Toàn bộ quá trình này được triển khai song hành với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất quản trị và minh bạch hóa hoạt động nội bộ.