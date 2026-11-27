Black Friday 2026 khởi động tại CellphoneS với đợt sale từ 27/11 đến 30/11/2026, ưu đãi giảm toàn bộ sản phẩm đến 50%.

Nắm rõ lịch hai khung giờ Flash Sale mỗi ngày, lộ trình thời gian cụ thể giúp khách hàng chủ động săn deal giá trị.

Black Friday 2026 diễn ra khi nào và kéo dài trong 4 ngày?

Năm nay, CellphoneS mang đến Black Fire-Day với tinh thần "Không Sales Ảo - Chỉ Sales Thật. Khét!". Chương trình giảm thật toàn bộ sản phẩm đến 50%, mức giảm khét chưa từng có thay vì chỉ giảm nhẹ cho vài nhóm hàng.

Chiến dịch mua sắm cuối năm 2026 kéo dài suốt tháng 11 với nhiều giai đoạn chuẩn bị, trước khi bước vào 4 ngày cao điểm từ 27/11 đến 30/11 với ưu đãi giảm toàn bộ sản phẩm đến 50% tại CellphoneS. Việc nắm rõ ngày tâm điểm và đợt giảm giá cao điểm tạo điều kiện sắp xếp thời gian săn ưu đãi thuận lợi.

4 mốc quan trọng trong lịch Black Friday 2026

Black Friday 2026 được phân bổ qua 4 cột mốc thời gian rõ ràng từ đầu tháng 11 đến khi chương trình kết thúc. Dưới đây là các mốc quan trọng người dùng nên theo dõi để đón đầu cơ hội săn sale:

Ngày 6/11/2026 - Mở landing page đăng ký nhận tin: Cổng thông tin chính thức mở để người dùng lưu lại thông tin và nhận thông báo sớm về tiến độ chương trình.

Ngày 23/11/2026 - Chơi game trúng lớn: Người tham gia bắt đầu trải nghiệm các hoạt động tương tác giải trí trước thềm đợt sale tâm điểm.

Ngày 27/11/2026 - Khởi động đợt sale cao điểm: Toàn bộ hệ thống bùng nổ ưu đãi vào ngày thứ Sáu với nhiều danh mục mở bán đồng loạt.

Ngày 30/11/2026 - Cyber Monday, ngày cuối chương trình: Cột mốc ngày thứ Hai khép lại chuỗi 4 ngày sale cao điểm để hoàn tất những đơn hàng cuối cùng.

Hiện chương trình đã bước vào 4 ngày cao điểm, giai đoạn quan trọng nhất của cả lộ trình. Bạn nên theo dõi từng ngày để không bỏ lỡ các suất deal khét.

Black Friday 27/11 - 30/11 có gì đáng chú ý?

Đợt sale Black Friday tại CellphoneS diễn ra liên tục 4 ngày, từ thứ Sáu 27/11 đến thứ Hai 30/11/2026. Khoảng thời gian này bao trọn hai dịp mua sắm lớn là Black Friday truyền thống và Cyber Monday.

Ngay bây giờ, giá đã chạm đáy khét lẹt với ưu đãi giảm toàn bộ sản phẩm đến 50%. Các suất deal có hạn, bạn nên chốt ngay trước khi cháy khét hết suất.

Khung giờ và deal Flash Sale Black Friday 2026

Chương trình Flash Sale mang đến trải nghiệm mua sắm sôi động trong khung thời gian vàng cố định mỗi ngày của mùa Black Friday. Các phiên mở bán kết hợp cùng danh mục sản phẩm giảm sâu tạo nên không khí mua sắm bùng nổ.

Hai khung giờ săn Flash Sale 9:00 - 11:00 và 20:00 - 22:00 mỗi ngày

Chương trình Flash Sale diễn ra qua hai đợt mở bán cố định mỗi ngày trong suốt 4 ngày diễn ra đợt cao điểm. Khoảng thời gian này gồm phiên mở bán buổi sáng 9:00 - 11:00 và phiên buổi tối 20:00 - 22:00.

Các suất ưu đãi Flash Sale đều có số lượng giới hạn theo từng khung giờ áp dụng dịp Black Friday này. Việc chủ động truy cập sớm tạo điều kiện thuận lợi để người dùng thao tác đặt hàng nhanh chóng.

N deal khủng đổ bộ mang đến cơ hội mua sắm hấp dẫn

Flash Sale mang đến cơ hội tiếp cận hàng loạt sản phẩm công nghệ với mức giảm sâu đến 50% trong suốt 4 ngày sale lớn. Deal sốc sẽ hé lộ lần lượt theo từng phiên:

Điện thoại và máy tính bảng: Hàng loạt dòng máy hiện đại ghi nhận mức giảm lớn về giá tiền, tạo điều kiện lên đời thiết bị với ngân sách tối ưu.

Laptop và linh kiện máy tính: Mở rộng cơ hội nâng cấp không gian làm việc cùng hệ thống phụ kiện IT đồng bộ trong các phiên mở bán.

Thiết bị âm thanh và phụ kiện thông minh: Quy tụ nhiều mẫu tai nghe, loa cùng phụ kiện gia dụng có mức giảm chạm sàn 50%++ cực kỳ dễ tiếp cận.

Mỗi phiên chỉ có số suất giới hạn, vì vậy bạn nên săn Flash Sale "bỏng tay" đúng giờ. Theo dõi đúng phiên mở bán giúp bạn chốt món đồ ưng ý trước khi hết suất.

Săn deal Black Friday 2026 ở đâu uy tín, giá tốt?

Hệ thống CellphoneS là địa chỉ đáng tin cậy để bạn săn tìm các thiết bị công nghệ chính hãng giá tốt trong dịp Black Friday này. Mạng lưới cửa hàng và kênh trực tuyến áp dụng giá niêm yết rõ ràng, giảm thật trên toàn mặt hàng, không nâng giá rồi hạ ảo. Bạn cũng có thể tham gia ngay Vòng quay may mắn để nhận voucher khét lên đến 2 triệu đồng.

Người mua nên lưu lại lịch Flash Sale từ 27/11 đến 30/11/2026 và chủ động theo dõi website CellphoneS đúng các khung giờ mở bán, để săn deal toàn bộ sản phẩm tại CellphoneS đến 50%. Việc kiểm tra trước nhu cầu thực tế và cập nhật sớm các thông báo từ hệ thống sẽ tạo tiền đề săn sale thuận lợi.