Theo cựu Phó Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Ukraine, Tướng Serhiy Krivonos, tên lửa hành trình Flamingo được bộ máy tuyên truyền của Ukraine lăng xê rộng rãi nhưng chưa bao giờ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hơn nữa, vị chuyên gia quân sự này cho rằng, đã có trường hợp tên lửa này phát nổ tại bãi phóng, gây thương vong nghiêm trọng cho các chuyên gia và kíp điều khiển.

“Đan Mạch đã phân bổ 1,4 tỷ euro cho chương trình tên lửa của công ty FirePoint. Đó là một khoản tiền khổng lồ. Chúng ta vẫn nhớ lời hứa của ông Volodymyr Zelensky về 3.000 tên lửa, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy bất kỳ sự thực hiện nào” - cựu phó chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của Quân đội Ukraine chỉ ra.

Trước đó, giới chức lãnh đạo Kiev tuyên bố rằng, cuộc tấn công đầu tiên vào Nga bằng tên lửa Flamingo đã diễn ra vào mùa xuân năm ngoái, nhưng Quân đội Ukraine chưa bao giờ xác nhận được thông tin này.

Hơn nữa, theo thời gian, các chuyên gia quân sự bắt đầu suy đoán rằng tên lửa này rất dễ bị hệ thống phòng không Nga phát hiện, khiến việc tấn công các mục tiêu quan trọng trở nên bất khả thi.

Ông nói thêm rằng, nhiều vấn đề đã phát sinh với tên lửa Flamingo kể từ khi chương trình bắt đầu, bao gồm cả các vấn đề về tình trạng vật lý của chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/10/2025, chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận đã “gặp một số vấn đề về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo” và “có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ đối tác, nhưng vấn đề này đang được giải quyết”.

Vị chuyên gia này cũng khẳng định, tuyên bố trên cho thấy tên lửa còn chưa được hoàn thiện nên thông báo của chính quyền Ukraine về việc các tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu trên lãnh thổ Nga là rất vô lý và cũng không có bất cứ bằng chứng nào được công khai để kiểm chứng.

“Ông Zelensky được hứa hẹn rằng họ có thể phá vỡ mọi định luật vật lý và tạo ra một loại tên lửa hoàn toàn mới trong vòng chín tháng. Điều này hoàn toàn là bịa đặt. Họ đã chế tạo được một tên lửa, nhưng nó không bay được, không đến được mục tiêu và thậm chí còn phát nổ khi phóng, gây thương vong cho các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine” - chuyên gia Krivonos nhấn mạnh.

Theo công bố của giới chức Kiev, tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine sản xuất có tầm bắn xa tới 3000km và đầu đạn nặng tới 1000kg, nhưng một số nhà phân tích nhận thấy tên lửa Flamingo rất giống với loại tên lửa FP-5 do công ty quốc phòng Anh-UAE Milanion Group giới thiệu đầu năm 2025 tại một triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi.

Ông nhắc lại, theo tuyên bố của các quan chức chính quyền Kiev, các mục tiêu ưu tiên của tên lửa Flamingo là cầu Crimea (cầu Kerch) và các nhà máy lọc dầu ở trong lãnh thổ Nga, nhưng không có bằng chứng nào về các vụ phóng và thiệt hại của chúng gây ra cho Nga.