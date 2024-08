Đài RT (Nga) đưa tin, Fitch Ratings - một trong "ba ông lớn xếp hạng tín dụng" của Mỹ, bên cạnh Moody's và Standard & Poor's - vào ngày 13/8 đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraine xuống mức "vỡ nợ có hạn chế" với với lý do thời hạn đã được gia hạn 10 ngày cho khoản thanh toán lãi suất cho trái phiếu Eurobond năm 2026 trị giá 750 triệu USD của quốc gia này - đáo hạn vào ngày 1/8/2024 - đã hết.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch vào ngày 13/8 đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraine xuống mức "vỡ nợ có hạn chế". Ảnh: Getty

Tổ chức xếp hạng tín dụng có trụ sở tại New York này cho biết, họ đã hạ xếp hạng tín dụng của Ukraine dựa trên trái phiếu Eurobond năm 2026 từ mức "C" xuống mức "D", đồng thời khẳng định xếp hạng tín dụng của nước này dựa trên các trái phiếu ngoại tệ khác vẫn mức 'C'.

Theo RT, việc hạ xếp hạng tín dụng diễn ra sau khi Kiev thông qua luật cho phép đình chỉ thanh toán nợ nước ngoài cho đến ngày 1/10/2024.

Vào ngày 18/7, Quốc hội Ukraine đã phê duyệt điều luật cho phép chính phủ nước này tạm thời đình chỉ thanh toán các khoản nợ thương mại nước ngoài của nhà nước và được nhà nước Ukraine bảo lãnh cho đến khi hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc nợ với các chủ nợ thương mại nước ngoài.

"Điều này đánh dấu một sự kiện vỡ nợ theo tiêu chí của Fitch về IDR (xếp hạng vỡ nợ của nhà phát hành) cũng như xếp hạng tín dụng cụ thể của khoản chứng khoán bị ảnh hưởng", Fitch tuyên bố.

Tổ chức xếp hạng tín dụng S&P Global (Mỹ) cũng đã hạ xếp hạng của Ukraine xuống mức "vỡ nợ có chọn lọc" vào ngày 2/8 vừa qua.

Theo RT, Ukraine đã đàm phán với các chủ nợ về việc tái cấu trúc khoản nợ quốc tế trị giá gần 20 tỷ USD của nước này. Một thỏa thuận sơ bộ với một ủy ban gồm các chủ nợ trái phiếu chính đã đạt được vào ngày 22/7/2024, hai tuần trước khi hết thời gian gia hạn thanh toán lãi suất trái phiếu.

Trước đó, Kiev đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để hoãn trả nợ vào năm 2022 sau khi xung đột với Nga leo thang. Lệnh hoãn trả nợ trong vòng hai năm đã hết hạn vào ngày 1/8/2024.

Fitch trước đó đã dự báo thâm hụt ngân sách của Ukraine vẫn ở mức cao, ở mức 17,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay; đồng thời lưu ý rằng chi tiêu quốc phòng chiếm 31,3% sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia này vào năm 2023. Tổ chức này cũng dự báo nợ chính phủ của Ukraine sẽ tăng vọt lên 92,5% GDP vào năm 2024.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, nợ công của nước này đã tăng hơn 1 tỷ USD vào tháng 6, với tổng nợ công hiện vượt quá 152 tỷ USD.

Vào tháng 6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Ukraine trong năm nay xuống còn 2,5% so với ước tính 3,2% vào tháng 4, với lý do tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng xấu đi giữa cuộc xung đột với Nga.