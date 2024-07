Financial Times: Tên lửa Kh-101 của Nga chứa linh kiện phương Tây

Đầu tuần này, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Phân tích một số mảnh vỡ thu được trong cuộc tấn công, các chuyên gia Ukraine cho biết tên lửa có chứa các linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất.

Financial Times dẫn lời Olena Bilousova - Trưởng nhóm nghiên cứu về hàng hóa quân sự tại Viện KSE ở Kiev, cho biết: "Công nghệ phương Tây cho phép Nga chế tạo những tên lửa tiên tiến, giúp các cuộc tấn công vượt qua hệ thống phòng thủ của Ukraine".

Ấn phẩm này lưu ý rằng, Nga đang sản xuất số lượng tên lửa Kh-101 nhiều hơn gần tám lần so với thời điểm trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, năm 2021, Nga chỉ sản xuất 56 tên lửa Kh-101, tuy nhiên, năm ngoái, con số này đã tăng lên 420 tên lửa.

Các nhà phân tích quân sự đánh giá, dù các biện pháp trừng phạt khiến Nga không thể sở hữu một số linh kiện điện tử chuyên dụng trong lĩnh vực quân sự, tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã chuyển hướng sang bộ vi xử lý và các công nghệ tiên tiến khác dành.

Sự chuyển đổi này có thể thấy rõ trong báo cáo của Financial Times vào đầu năm nay. Theo nghiên cứu, tên lửa Kh-101 được Nga phóng vào tháng 1 năm nay có chưa tới 16 linh kiện điện tử do phương Tây sản xuất. Hai trong số các thành phần này do STMicroelectronics (có trụ sở tại Thụy Sĩ) sản xuất. Các linh kiện còn lại được sản xuất bởi các nhà sản xuất chip của Mỹ, gồm Texas Instruments, Analog Devices và Intel. Tất cả các mặt hàng này chủ yếu được dùng cho mục đích dân sự.

Theo một nghiên cứu của Văn phòng Tổng thống Ukraine cung cấp cho Financial Times , một tên lửa Kh-101 còn nguyên vẹn có thể chứa hơn 50 bộ phận khác nhau do nước ngoài sản xuất. Kh-101 là dòng một tên lửa hành trình hiện đại với tầm bắn khoảng 4.500-5.500 km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3. Tên lửa được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác. Theo dữ liệu mở, Kh-101 có trọng lượng 2.400 kg (trong đó đầu đạn nặng 400 kg), có thể mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao.