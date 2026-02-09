Financial Times: Các bệ phóng Patriot 'trống rỗng', Ukraine đối mặt với lỗ hổng phòng không nghiêm trọng

Financial Times dẫn lời Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết, tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Một số bệ phóng Patriot không thể khai hỏa do cạn kiệt đạn, trong khi các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga vẫn tiếp diễn.

Quan chức Ukraine thừa nhận các hệ thống phòng không của Kiev đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng khi đạn dược cạn kiệt nhanh hơn so với nguồn cung cấp từ các đối tác.

Theo Financial Times , sự thiếu hụt này làm dấy lên lo ngại của Kiev về khả năng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong mùa cao điểm tiêu thụ năng lượng.

Ấn phẩm cho biết, Kể từ đầu năm 2026, Nga đã tiến hành 217 cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Giới chức Kiev cho rằng mục tiêu của Moscow là làm suy yếu nền kinh tế, gây sức ép tâm lý và buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Trong bối cảnh đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mọi sự chậm trễ trong cung cấp vũ khí đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các mối đe dọa tên lửa.

Ông cũng cho biết lực lượng phòng thủ nước này đã cải thiện đáng kể năng lực đối phó với máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, mức độ phòng thủ hiện tại vẫn chưa đủ, đặc biệt tại các địa điểm trọng yếu và dễ bị tổn thương.

Liên quan đến một số cuộc tấn công gần đây của lực lượng Nga, Tổng thống Zelensky cho biết các đơn vị hỏa lực phòng không Ukraine sẽ được tăng cường. Đồng thời, ông bày tỏ sự không hài lòng với hiệu quả hoạt động của không quân tại một số khu vực, nhất là trong nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng công bố kế hoạch điều chỉnh nhân sự trong các đơn vị chịu trách nhiệm chống UAV, với mục tiêu nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không tầm ngắn tại những khu vực trọng yếu.