Filip Nguyễn lại mắc sai lầm tai hại, cửa bắt chính ở tuyển Việt Nam có bị thầy Kim đóng lại?

Phút 65 trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An tối qua (18/9), khi tỉ số đang là 1-1, Filip Nguyễn bất ngờ khiến các đồng đội chết lặng. Từ pha bóng không có gì nguy hiểm, anh thực hiện đường chuyền hớ hênh lên giữa sân, tạo điều kiện để cầu thủ Bắc Kinh Quốc An ập vào cướp bóng, dứt điểm từ xa vào khung thành đã bỏ trống.

Có lẽ chính bản thân Filip Nguyễn cũng bất ngờ với pha bóng này. Việc không lường trước được tình hình khiến anh gần như không kịp có phản ứng khi bóng từ từ lăn vào lưới. Bắc Kinh Quốc An có bàn thắng đầy bất ngờ nhờ món quà của Filip Nguyễn, vươn lên dẫn 2-1.

Sai lầm đáng trách của Filip Nguyễn.

Trước đó ở bàn gỡ 1-1 của đội chủ nhà ở phút 49, Filip Nguyễn cũng bị một bộ phận người hâm mộ chỉ trích vì đổ người chậm, dẫn đến pha đẩy bóng của anh không đủ lực, khiến bóng vẫn đi vào lưới. Bắc Kinh Quốc An có bàn gỡ hòa ngay trong pha sút bóng trúng đích đầu tiên của trận đấu.

Tuy vậy, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng lỗi không hoàn toàn nằm ở Filip Nguyễn. Thủ môn của CLB CAHN có phần bị khuất tầm nhìn, dẫn đến việc phản xạ chậm sau khi bóng đi xuyên qua chân của đồng đội.

Tình huống để thua bàn đầu tiên của Filip Nguyễn.

Những nỗ lực sau đó giúp CLB CAHN có được trận hòa 2-2 trong trận mở màn AFC Champions League Two. Tuy nhiên với cá nhân Filip Nguyễn, sai sót mắc phải một lần nữa khiến anh vấp phải những chỉ trích. Đây cũng không phải lần đầu tiên, thủ môn này mắc những lỗi đáng trách khiến CLB CAHN phải chịu bàn thua.

Hồi tháng 2/2025, Filip Nguyễn bắt trượt quả bóng bổng từ pha đá phạt góc của đối phương, khiến CLB CAHN bị thủng lưới rồi sau đó hòa CLB Quảng Nam 4-4. Hệ quả là sau đó, thủ môn này không được bắt chính khi tuyển Việt Nam gặp Lào tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3.

Xa hơn, Filip Nguyễn từng không ít lần bị chỉ trích ở mùa giải 2023/24 và 2024/25 trong những thất bại trước Thể Công, Nam Định hay Bình Dương.

Việc là một thủ môn trở về từ châu Âu, từng dự Europa League có lẽ cũng khiến Filip Nguyễn bị dư luận “soi” kỹ hơn. Cộng thêm chuyện mất suất bắt chính ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 càng khiến những sai sót của anh được người hâm mộ lưu tâm trong thời gian qua.

Việc Filip Nguyễn phải ngồi dự bị tại AFF Cup 2024 từng gây ra nhiều tranh cãi.

Filip Nguyễn từng được bắt chính trở lại trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Những đó lại là trận đấu mà anh phải nhận tới 4 bàn thua dù đã chơi nỗ lực.

Cộng thêm sai sót vừa mắc phải và phong độ không quá ấn tượng, nếu không kịp cải thiện tình hình, khả năng anh được HLV Kim Sang-sik điền tên trong đợt FIFA Days tháng 10 tới sẽ thực sự là dấu hỏi lớn.