Ferrari sắp có xe mới

Ferrari có thể đang chuẩn bị trình làng một mẫu siêu xe cực kỳ đặc biệt mang tên HC25, theo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới được hãng nộp lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng bộ phận Special Projects của Ferrari sắp bổ sung thêm một mẫu xe đặt làm riêng hoặc thậm chí là xe độc bản hoàn toàn mới.

HC25 rất đặc biệt và tuân theo quy tắc đặt tên mà Ferrari sử dụng cho những sản phẩm độc nhất vô nhị của mình. Hai chữ cái đầu tiên thường là chữ cái đầu tên của người đặt hàng, trong khi phần số có thể biểu thị các chi tiết cụ thể về chiếc xe, chẳng hạn như dung tích động cơ hoặc một số thông số khác. Ảnh minh họa: Ferrari

Với nhiều người, sở hữu một chiếc Ferrari đã là giấc mơ lớn. Tuy nhiên, với những khách hàng siêu giàu, các mẫu Ferrari sản xuất đại trà vẫn chưa đủ khác biệt. Đó chính là lý do Ferrari duy trì bộ phận Special Projects - nơi tạo ra những chiếc xe “đo ni đóng giày”, sản xuất với số lượng cực hạn, thậm chí chỉ một chiếc duy nhất trên thế giới.

Theo thông tin được công bố, Ferrari đã đăng ký nhãn hiệu “Ferrari HC25” từ tháng 7. Hồ sơ không chỉ bao gồm ô tô mà còn trải rộng sang nhiều nhóm sản phẩm và phụ kiện khác, cho thấy đây nhiều khả năng là tên gọi của một mẫu xe mới. Theo Carscoops, con số “25” có thể liên quan đến năm 2025 - thời điểm ra mắt dự kiến, tuy nhiên nay đã bước sang 2026. Như vậy, 25 có thể ám chỉ một cột mốc kỷ niệm 25 năm nào đó trong lịch sử hãng.

Trước đây, các mẫu xe thuộc Ferrari Special Projects thường có cách đặt tên khá đơn giản và nhất quán, với những ký hiệu như SP38, P80/C, BR20, SP48, SP51, KC23 hay mới nhất là SC40 - mẫu xe lấy cảm hứng từ huyền thoại F40.

Ferrari HC25 sẽ dựa trên nền tảng nào?

Tên gọi HC25 hiện chưa hé lộ nền tảng kỹ thuật cụ thể. Gần đây, Ferrari SC40 được phát triển từ 296 GTB, trong khi SP-8 ra mắt năm 2023 lại dựa trên F8 Tributo - siêu xe V8 động cơ đặt giữa. Điều này cho thấy Ferrari có xu hướng tận dụng các khung gầm sẵn có cho dự án Special Projects.

Hình dung của Carbuzz về mẫu Ferrari HC25. Ảnh: Carbuzz

Nhiều khả năng HC25 sẽ không liên quan đến Roma Spider, concept Amalfi, SUV Purosangue hay mẫu F80. Các ứng viên sáng giá hơn được giới quan sát nhắc tới gồm 296, 12Cilindri và cả mẫu 849 Testarossa vừa được Ferrari giới thiệu gần đây.

Dù lựa chọn nền tảng nào, giới chuyên môn cho rằng Ferrari sẽ giữ nguyên phần lớn hệ truyền động. Truyền thống của Special Projects là hạn chế can thiệp vào cơ khí, thay vào đó tập trung tối đa vào thiết kế ngoại thất và nội thất để tạo dấu ấn độc nhất cho từng chiếc xe.

Những chiếc xe độc nhất vô nhị của Ferrari thường mất khoảng hai năm để thiết kế và chế tạo, với sự tham gia tích cực của người mua trong suốt quá trình. Mặc dù người mua có thể tự do tưởng tượng ra hầu hết mọi thứ, Ferrari vẫn giữ quyền phê duyệt cuối cùng để đảm bảo mỗi thiết kế phù hợp với hình ảnh thương hiệu. Những chiếc xe này thường sử dụng khung gầm và hệ thống truyền động tiêu chuẩn hiện có, nhưng người mua cũng có thể lựa chọn khung gầm xe đua. Ảnh: Ferrari

Về phong cách, các mẫu Ferrari độc bản trong quá khứ có hướng tiếp cận rất đa dạng: từ thiết kế đậm chất di sản cho đến ngôn ngữ tương lai với những đường nét sắc sảo, táo bạo. Với HC25, mọi thứ vẫn đang là ẩn số, nhưng nếu đúng là một dự án Special Projects, đây gần như chắc chắn sẽ là một trong những chiếc Ferrari hiếm và đặc biệt nhất trong thời gian tới.