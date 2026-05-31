Ferrari Luce bị chê xấu khắp thế giới: Hãng xe Ý có thể không quan tâm, bởi mẫu EV này dường như được làm ra cho Trung Quốc

Mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên toàn cầu vì thiết kế gây sốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Luce chưa bao giờ được tạo ra để làm hài lòng những khách hàng Ferrari truyền thống, mà nhằm chinh phục nhóm khách hàng giàu có tại Trung Quốc - thị trường mà hãng xe Ý đang dần đánh mất sức ảnh hưởng.

Ferrari Luce là mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Ý. Ảnh: Ferrari

Ferrari chính thức trình làng Luce vào ngày 25/5 tại Rome (Ý). Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu "Ngựa chồm", sở hữu cấu hình 4 cửa, 5 chỗ ngồi cùng thiết kế hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ chiếc Ferrari nào trước đây. Xe được phát triển với sự tham gia của Jony Ive - cựu Giám đốc thiết kế Apple.

Ngay sau khi ra mắt, Luce trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng mẫu xe này giống Nissan Leaf, một số khác liên tưởng tới các mẫu EV Trung Quốc hoặc thậm chí ví ngoại hình xe với những món đồ điện tử hơn là một chiếc Ferrari trị giá hơn nửa triệu euro. Giá cổ phiếu Ferrari cũng từng giảm mạnh sau màn ra mắt của mẫu xe điện đầu tiên này.

Tuy nhiên, đằng sau thiết kế gây tranh cãi đó có thể là một chiến lược rất rõ ràng. Theo Enrico Galliera - Giám đốc Marketing và Thương mại Ferrari, nhóm khách hàng mà hãng nhắm tới với Luce là những người "đã sở hữu xe điện". Điều này đồng nghĩa Ferrari không chỉ muốn bán xe cho khách hàng trung thành vốn quen với động cơ V8 hay V12, mà còn muốn tiếp cận thế hệ khách hàng mới đang sống cùng các sản phẩm công nghệ và xe điện cao cấp.

Thiết kế của Luce gây tranh cãi ngay từ thời điểm ra mắt. Ảnh: Ferrari

Trung Quốc được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch đó. Dù Ferrari tuyên bố chỉ phân bổ khoảng 10% sản lượng cho thị trường Trung Quốc, doanh số của hãng tại quốc gia này liên tục suy giảm trong những năm gần đây. Từ khoảng 1.500 xe vào năm 2022, lượng xe Ferrari bán ra tại Trung Quốc được cho là chỉ còn khoảng 900 xe trong năm 2025.

Trong khi đó, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong tại Trung Quốc phải chịu nhiều loại thuế và rào cản đăng ký. Ngược lại, xe điện được hưởng nhiều ưu đãi hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Đây được xem là một trong những lý do khiến Ferrari lựa chọn phát triển một mẫu EV hoàn toàn mới thay vì điện hóa các dòng xe hiện có.

Ferrari kỳ vọng Luce sẽ giúp hãng mở rộng tệp khách hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Ferrari

Bản thân Ferrari cũng thừa nhận Luce được phát triển từ đầu như một mẫu xe điện chuyên biệt. Theo Giám đốc thiết kế Flavio Manzoni, yêu cầu khí động học của EV hoàn toàn khác xe động cơ đốt trong. Nếu siêu xe truyền thống cần tạo lực ép xuống mặt đường, xe điện lại ưu tiên tối đa việc giảm hệ số cản gió để tăng hiệu suất vận hành và phạm vi hoạt động.

Đây là lý do Luce sở hữu thân xe mềm mại, bề mặt phẳng và các chi tiết tối giản hơn đáng kể so với những Ferrari quen thuộc.

Dù vậy, phản ứng từ chính người dùng Trung Quốc cũng không hoàn toàn tích cực như Ferrari có thể kỳ vọng. Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc và Reddit cho rằng Luce có ngoại hình quá giống các mẫu EV nội địa, trong khi mức giá lên tới 550.000 EUR khiến chiếc xe khó tạo ra lợi thế rõ ràng trước những sản phẩm công nghệ cao đến từ Xiaomi, Nio hay Yangwang.

Một số ý kiến thậm chí nhận định Ferrari đang cố gắng theo đuổi nhóm khách hàng công nghệ mới nhưng lại đánh đổi quá nhiều bản sắc vốn làm nên sức hút của thương hiệu trong nhiều thập kỷ.

Nội thất mang phong cách tối giản, đậm chất công nghệ. Ảnh: Ferrari

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Luce là bước đi táo bạo nhất của Ferrari trong nhiều năm trở lại đây. Trong bối cảnh thị trường xe điện đang thay đổi nhanh chóng và các hãng xe Trung Quốc ngày càng mạnh lên, Ferrari dường như chấp nhận đánh đổi sự an toàn để tìm kiếm một tệp khách hàng hoàn toàn mới.

Câu hỏi còn lại là liệu những khách hàng giàu có tại Trung Quốc có thực sự muốn sở hữu một chiếc Ferrari trông giống xe điện Trung Quốc, hay không.