Ferrari Elettrica - Siêu xe điện hoàn toàn mới, 4 động cơ mạnh hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0-100km/h chỉ 2,5 giây, chạy 530km/sạc

Hình phác thảo Ferrari Elettrica hoàn toàn mới. Ảnh: Top Gear

Thương hiệu xe hơi danh tiếng đến từ Ý đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào kỷ nguyên mới với việc giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới có tên Ferrari Elettrica. Dự kiến, chiếc xe sẽ chính thức lộ diện vào mùa xuân năm 2026, và những thông tin ban đầu đã làm dấy lên sự chú ý lớn trong cộng đồng mê xe.

Hãng xe hơi Italia cho biết, Elettrica không chỉ chứa đựng sức mạnh vượt trội từ bốn động cơ điện với tổng công suất vượt quá 986 mã lực, mà còn sở hữu những công nghệ gầm sườn tinh vi. Trong đó, trục cơ sở phía trước được vay mượn từ hypercar F80 có khả năng sản sinh 282 mã lực, trong khi phía sau đóng góp thêm 831 mã lực. Các chế độ lái bao gồm Range, Tour và Performance sẽ được cung cấp, giúp người lái tận hưởng các trải nghiệm lái xe đa dạng.

Cơ cấu sàn xe và bộ pin mới của Ferrari Elettrica. Ảnh: Ferrari

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Ferrari Elettrica chính là khả năng tăng tốc ấn tượng, chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc 0-100km/h và vận tốc tối đa có thể đạt 310km/h. Đối với viên pin, Ferrari không ngần ngại trang bị một bộ pin có mật độ năng lượng cao với dung lượng 122kWh, cho tầm hoạt động 530km/sạc. Bên cạnh đó, hệ thống làm mát phức tạp và khả năng sạc nhanh DC lên đến 350kW cũng là những yếu tố góp phần nâng cao khả năng hoạt động của chiếc xe.

Về thiết kế, Ferrari vẫn giữ bí mật về dáng vẻ bên ngoài của Elettrica, tuy nhiên, những bức ảnh gián điệp trước đây đã gợi ý rằng chiếc xe có thể là một mẫu grand tourer bốn cửa, bốn chỗ ngồi, không kém phần tiện dụng so với mẫu xe chạy bằng động cơ V12 Purosangue. Bên cạnh đó, chiếc xe còn lấy cảm hứng từ kiến trúc berlinetta với động cơ đặt giữa/sau và có trục cơ sở "cực kỳ ngắn" chỉ 2960 mm. Đây cũng là chiếc Ferrari đầu tiên sở hữu khung gầm phụ phía sau riêng biệt, giúp giảm tiếng ồn và rung động.

Kết cấu truyền động của Ferrari Elettrica. Ảnh: Ferrari

Điểm đặc biệt không thể không nhắc đến chính là âm thanh của Elettrica. Thay vì tạo ra những âm thanh giả lập giống như dòng xe chạy bằng động cơ đốt trong mà hãng từng sản xuất, Ferrari đã lựa chọn một phương pháp hoàn toàn khác. Các cảm biến đặc biệt sẽ thu nhận những rung động cơ học từ động cơ điện và sau đó được khuếch đại, tạo nên một phản hồi âm thanh độc đáo.

Dù phải đợi đến mùa xuân năm 2026 mới có thể nhìn thấy Elettrica trực tiếp, nhưng ngay từ đầu năm sau, Ferrari đã hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn đầu tiên về thiết kế nội thất của mẫu xe điện tương lai này.