Ferrari Amalfi Spider - Bản mui trần mới cách âm đỉnh gần như mui cứng nhờ cấu trúc đặc biệt

Ferrari vừa chính thức giới thiệu Amalfi Spider, phiên bản mui trần của dòng grand tourer Amalfi. Mẫu xe mới đóng vai trò thay thế Roma Spider, đồng thời tiếp tục duy trì động cơ V8 tăng áp kép trong danh mục sản phẩm của hãng xe Ý.

Dù đang tập trung phát triển mẫu xe điện đầu tiên, thương hiệu đến từ Maranello vẫn chưa vội rời bỏ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Amalfi Spider được xem là lựa chọn "entry-level" trong thế giới Ferrari – một chiếc grand tourer hiệu năng cao nhưng vẫn hướng tới trải nghiệm lái thoải mái và phong cách sống.

Amalfi Spider là biến thể mui trần của Amalfi Coupe. Ảnh: Ferrari

Amalfi Spider được phát triển dựa trên Amalfi Coupe ra mắt trước đó khoảng 8 tháng. Phần lớn thiết kế ngoại thất, khoang cabin và hệ thống kỹ thuật được giữ nguyên từ bản coupe, trong khi điểm khác biệt lớn nhất nằm ở mui mềm bằng vải có thể đóng mở điện.

Cơ cấu mui này có thể đóng hoặc mở trong khoảng 13,5 giây, vẫn hoạt động khi xe đang chạy với tốc độ tối đa khoảng 60 km/h. Khi gập lại, bộ mui chiếm rất ít không gian trong khoang hành lý. Ferrari cho biết vật liệu và cấu trúc của mui vải có khả năng cách âm và cách nhiệt tương đương một số thiết kế mui cứng.

Ferrari cũng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc và chất liệu cho mui, trong đó có các loại vải với hiệu ứng dệt đặc biệt nhằm tạo hiệu ứng ánh kim khi nhìn dưới ánh sáng. Ngoài ra, hãng còn giới thiệu màu sơn mới Rosso Tramonto, được thiết kế riêng cho phiên bản Spider.

Trái tim của xe là động cơ V8 tăng áp kép 3.9L

Cung cấp sức mạnh cho Amalfi Spider vẫn là động cơ V8 tăng áp kép dung tích 3.9L mang mã F154 quen thuộc của Ferrari. Khối động cơ này sản sinh 631 mã lực và khoảng 760 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Dù trọng lượng tăng thêm do cơ cấu mui xếp, khoảng gần 90 kg so với bản coupe, Ferrari cho biết hiệu năng gần như không thay đổi. Xe vẫn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa 320 km/h.

Hệ thống khung gầm được trang bị giảm xóc thích ứng có công nghệ từ tính, hệ thống phanh điện tử brake-by-wire, cùng bộ điều khiển ổn định thân xe Side Slip Control. Đây đều là những công nghệ quen thuộc trên các mẫu Ferrari hiện đại nhằm tối ưu độ bám và cảm giác lái.

Ở phía sau, xe còn có cánh gió chủ động nhiều cấp, giúp cân bằng giữa lực ép xuống mặt đường và giảm lực cản khí động tùy điều kiện vận hành.

Khu vực khoang lái của Amalfi Spider. Ảnh: Ferrari

Khoang lái của Amalfi Spider gần như giống hệt bản coupe. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10,3 inch, kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 15,6 inch và màn hình 8,8 inch dành cho hành khách phía trước. Một thay đổi đáng chú ý là Ferrari đã quay trở lại với các nút bấm vật lý trên vô-lăng, sau khi nhận nhiều phản hồi từ khách hàng về hệ thống điều khiển cảm ứng trước đây.

Để cải thiện trải nghiệm lái xe khi mở mui, Ferrari còn tích hợp tấm chắn gió điện tử phía sau hàng ghế, giúp giảm nhiễu loạn gió trong khoang cabin khi xe chạy tốc độ cao.

Ferrari chưa công bố giá bán chính thức của Amalfi Spider, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe mui trần này sẽ có giá xấp xỉ 300.000 USD tại Mỹ, cao hơn bản coupe. Việc giao xe dự kiến bắt đầu trong năm nay tại một số thị trường lớn.