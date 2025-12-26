Fed tiến thoái lưỡng nan chưa từng có trong 55 năm, gian nan chưa dứt khi sang 2026, chuyên gia không loại trừ kịch bản tăng lãi suất

Đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1970, tức giai đoạn lạm phát đình trệ, Fed phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Diễn biến này cũng làm lộ rõ những chia rẽ trong nội bộ ngân hàng trung ương, điều vốn hiếm thấy trong nhiều năm.

Theo nhà kinh tế trưởng Matthew Luzzetti của Deutsche Bank, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thành công trong việc tạo đồng thuận để cắt giảm lãi suất ba lần trong năm. Tuy nhiên, một chủ tịch Fed mới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu lạm phát vẫn cao trong khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Ông cảnh báo rằng ủy ban hoạch định chính sách khi đó có thể cân nhắc cả kịch bản tăng lãi suất.

Áp lực lên Fed gia tăng rõ rệt từ khi Tổng thống Donald Trump triển khai hàng loạt thay đổi chính sách kinh tế trong năm 2025, từ điều chỉnh thuế quan cho tới siết chặt nhập cư. Những động thái này buộc Fed phải tạm thời đứng ngoài để đánh giá tác động lên tăng trưởng, lạm phát và việc làm.

Việc giữ nguyên chính sách tiền tệ khiến ông Trump không hài lòng. Tổng thống liên tục gây sức ép yêu cầu hạ lãi suất và công kích ông Powell, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và gây biến động trên thị trường.

Trong giai đoạn này, Fed cũng chứng kiến những biến động nhân sự đáng chú ý. Thống đốc Adriana Kugler từ chức vào mùa hè, còn Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Stephen Miran để hoàn tất nhiệm kỳ còn lại. Việc một quan chức Nhà Trắng tham gia Fed làm gia tăng quan ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ.

Ban đầu, nhiều quan chức Fed cho rằng thuế quan chỉ gây ra cú sốc giá tạm thời. Tuy nhiên, sau khi ông Trump áp dụng gói thuế cao và rộng nhất trong một thế kỷ vào tháng 4, lo ngại về lạm phát kéo dài ngày càng gia tăng. Trong khi đó, thị trường lao động bắt đầu hạ nhiệt từ giữa năm, làm trầm trọng thêm bất đồng trong nội bộ Fed về ưu tiên chính sách.

Bước sang mùa thu, các dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế suy yếu rõ rệt hơn dự kiến. Fed bắt đầu chuỗi ba lần cắt giảm lãi suất để đề phòng rủi ro. Tuy nhiên, các quyết định này vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ cả hai phía, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về triển vọng lạm phát. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài càng khiến Fed thiếu dữ liệu chính thức để ra quyết định, buộc phải dựa vào nguồn thông tin từ khu vực tư nhân.

Đến cuối năm, Fed phát tín hiệu thận trọng hơn. Dù lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, độ tin cậy của dữ liệu vẫn bị nghi ngờ. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,6%, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Nhìn sang năm 2026, Fed dự kiến chỉ cắt giảm lãi suất thêm một lần. Các quan chức cho rằng thị trường lao động đang nguội đi nhưng chưa rơi vào khủng hoảng. Trong bối cảnh lạm phát còn dai dẳng và Fed chuẩn bị có chủ tịch mới sau 8 năm, việc đạt được đồng thuận về chính sách tiền tệ được dự báo sẽ tiếp tục là thách thức lớn.

Theo Yahoo Finance