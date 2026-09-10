Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tuần sau?

Một công ty quản lý tài sản đã tăng dự báo số lần tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay từ 1 lên 2, với đợt đầu tiên có thể diễn ra ngay tháng 9.

Trong báo cáo được công bố mới đây, UBS Wealth Management dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 và thực hiện động thái tương tự vào tháng 12. Trước đó, tổ chức này chỉ kỳ vọng một lần tăng trong năm 2026.

Sự thay đổi dự báo diễn ra khi kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt hơn dự kiến. Báo cáo việc làm công bố ngày 4/9 cho thấy số việc làm mới tăng mạnh trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,1%. Thị trường lao động vì thế dường như vẫn đủ khỏe để Fed có thêm dư địa tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát.

Giá cả tại Mỹ đã tăng nhanh hơn mục tiêu 2% của Fed suốt khoảng 5 năm. Áp lực càng lớn trong năm nay khi chiến sự với Iran đẩy giá dầu và năng lượng lên cao, trong khi thuế nhập khẩu từ cuộc chiến thương mại trước đó tiếp tục tác động tới chi phí hàng hóa.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Trong bài phát biểu tại Jackson Hole ngày 28/8, ông nhấn mạnh ngân hàng trung ương vẫn "còn việc phải làm" để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9 là 60,4%. Khả năng xuất hiện một đợt tăng vào tháng 10 được định giá khoảng 70%, còn đến cuộc họp cuối cùng trong năm vào tháng 12, con số lên tới 86%.

Tuy nhiên, UBS cho rằng một Fed cứng rắn hơn không đồng nghĩa triển vọng đầu tư sẽ xấu đi.

Andrew Dubinsky, giám đốc điều hành kiêm chuyên gia kinh tế Mỹ cấp cao tại UBS, khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục đa dạng và tận dụng những đợt biến động quanh thời điểm công bố dữ liệu kinh tế hoặc quyết định của Fed để đưa tỷ trọng tài sản trở lại các mục tiêu dài hạn.

Theo UBS, hoạt động kinh tế vẫn bền bỉ, làn sóng đầu tư vào AI, thị trường lao động mạnh và lợi nhuận doanh nghiệp tích cực tiếp tục hỗ trợ quan điểm lạc quan đối với chứng khoán toàn cầu, dù lợi suất trái phiếu cao hơn có thể gây biến động trong ngắn hạn.

Cơ hội cũng có thể xuất hiện trên thị trường trái phiếu. Nếu Fed thực sự bước vào chu kỳ tăng lãi suất, lợi thế tương đối của trái phiếu kỳ hạn ngắn so với tiền mặt có thể thu hẹp. Ngược lại, đợt tăng lợi suất gần đây đang mở ra cơ hội đa dạng hóa danh mục bằng trái phiếu chất lượng cao có kỳ hạn trung và dài.

Dù UBS đã nâng dự báo, quyết định tháng 9 của Fed vẫn chưa chắc chắn.

Ngân hàng trung ương đang phải cân bằng 2 mục tiêu do Quốc hội Mỹ giao phó là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Lãi suất thấp hỗ trợ tuyển dụng và tăng trưởng nhưng có nguy cơ khiến lạm phát dai dẳng hơn. Ngược lại, tăng lãi suất giúp kiềm chế giá cả nhưng làm chi phí vay vốn cao hơn và có thể khiến thị trường lao động suy yếu.

Báo cáo việc làm tháng 8 mạnh hơn dự báo đã giảm bớt lo ngại về vế thứ 2 của bài toán này. Tuy nhiên, dữ liệu có tính quyết định với cuộc họp ngày 15-16/9 có thể nằm ở lạm phát.

Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 vào ngày 10/9, sau đó 1 ngày là chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Nếu hai báo cáo cho thấy áp lực giá tiếp tục hạ nhiệt, Fed vẫn có cơ sở giữ lãi suất trong khoảng 3,5-3,75%.

Theo Yahoo Finance﻿