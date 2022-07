FBI công bố video vụ đánh cắp máy bay rồi tự sát ly kỳ ở Mỹ

Đoạn video mà FBI công bố cho thấy gần như toàn bộ quá trình nhân viên phục vụ mặt đất Richard Russell , 29 tuổi, đánh cắp chiếc máy bay Q400 của hãng Alaska Airlines tại sân bay Seattle, bang Washington rồi "biểu diễn" trước khi lao xuống hòn đảo xa xôi cách đó hơn 48 km để tự sát.

Hình ảnh trong đoạn video nhìn thấy rõ Richard Russell đi qua bộ phận an ninh sân bay. Anh ta khi đó mặc chiếc áo phông đen có in dòng chữ 'The Sky's No Limit' (Tạm dịch: Bầu trời bao la) ở sau lưng. Richard Russell lấy ba lô của mình và tiếp tục.

Russell dùng thẻ nhân viên đi qua kiểm soát an ninh bên hông sân bay. Ảnh: Daily Mail. Ảnh: Daily Mail

Russell mặc chiếc áo phông mặt sau có dòng chữ 'The Sky's No Limit'. Ảnh: Daily Mail

Russell đi vào khu vực hạn chế dành riêng cho nhân viên vận chuyển hành lý tại sân bay. Ảnh: Daily Mail

Hơn 5 giờ sau, anh ta tiến ra đường băng ở khu vực hàng hóa của sân bay và dùng xe kéo để kéo chiếc máy bay Q400 ra đường băng.



Kiểm soát viên không lưu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn và cố gắng liên lạc với máy bay nhưng không nhận được phản hồi. Có thể nhìn thấy các đồng nghiệp của Russell đang ở gần đó nhưng không biết rằng anh ta sắp ngồi sau ghế lái phi công.

Russell kéo máy bay ra đường băng. Ảnh: Daily Mail

Các đồng nghiệp của Russell gần đó nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Ảnh: Daily Mail

Russell nhanh chóng mở cửa cabin và leo lên máy rồi nổ máy. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh tiếp theo nhìn rõ cảnh Russell mở cửa cabin chiếc Q400 rồi nhảy vào buồng lái và cất cánh.



"Bộ phận kiểm soát không lưu Seattle phải không. Tôi là nhân viên của Horizon Airlines (thuộc hãng Alaska Airlines). Tôi gọi để thông báo việc mình sắp cất cánh. Nó sẽ rất là điên rồ" - Russell nói với bộ phận kiểm soát không lưu.

Video quay từ mặt đất sau đó cho thấy anh ta thực hiện các pha lượn vòng "không tưởng" trên bầu trời Puget Sound. Trên video có thể nghe thấy rõ các đoạn hội thoại qua lại giữa Russell với các nhân viên mặt đất đang cố gắng thuyết phục anh ta hạ cánh an toàn.

Russell đáp lại bằng giọng đùa cợt: "Này! Nếu tôi hạ cánh thành công thì liệu Alaska Airlines có cho tôi làm phi công của hãng không?". Bộ phận kiểm soát trả lời: "Hãy yên tâm đi, nếu bạn hạ cánh thành công, tôi nghĩ hãng sẽ cho bạn làm bất cứ công việc gì bạn muốn".

Khoảnh khắc Russell điều khiển máy bay cất cánh tại sân bay Quốc tế Seattle. Ảnh: Daily Mail

Dù chưa từng được huấn luyện bay nhưng Russell đã thực hiện nhiều pha nhào lộn "không tưởng". Ảnh: Daily Mail

Kiểm soát không lưu vẫn kiên trì thuyết phục Russell chuyển hướng đến sân bay quân sự McChord gần đó. "Nếu muốn hạ cánh thì đường băng ngay phía trước bên trái anh. Nếu anh chỉ muốn lái thử, đó là cách tốt nhất để xem anh có thể hạ cánh hay không" - nhân viên kiểm lưu nói.



"Anh đã trao đổi với McChord chưa. Tôi nghĩ chẳng vui chút nào nếu hạ cánh xuống đó vì tôi có thể phá hỏng nhiều thứ" - Russell trả lời và sau đó nói thêm rằng mình sẽ không hạ cánh bởi vì không muốn phải ngồi tù suốt đời. Tuy nhiên, cũng có lúc Russell nói với vẻ hối hận và tự nhận mình là "kẻ bỏ đi".

Nhận thấy tình hình ngày càng ngoài tầm kiểm soát nên không quân Mỹ đã điều 2 máy báy chiến đấu F-15 để chặn chiếc Q400 do Russell điều khiển. Tiếc rằng nỗ lực của họ không thành công và khoảng 1 giờ 13 phút sau khi cất cánh, Russell đã cố tình đâm chiếc máy bay xuống đảo Ketron, cách đó hơn 48 km, tự sát.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay vỡ vụn và bốc cháy, còn Russell chết ngay tại chỗ.

Sau cùng, Russell điều khiển chiếc máy bay lao xuống hòn đảo xa xôi tự sát.

Hiện trường chiếc máy bay mà Russell lái lao xuống đảo. Ảnh: NBC News

FBI cho biết họ đã điều tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện bất cứ thông tin nào chứng minh Russell đã được huấn luyện bay. Có điều, anh ta biết cách khởi động máy bay nhờ xem các đoạn video hướng dẫn trên mạng.



Richard Russell, 29 tuổi, chỉ làm nhân viên phục vụ mặt đất. Ảnh: Daily Mail

Russell sinh ra ở Key West, bang Florida, chuyển đến Alaska khi còn nhỏ và từng mơ ước trở thành sĩ quan. Anh ta kết hôn năm 2011, sau đó cùng vợ đến Seattle vào năm 2015, rồi làm việc cho Alaska Airlines.



FBI đến bây giờ vẫn khẳng định vụ đánh cắp máy bay chỉ do một mình Russell thực hiện nhưng không rõ động cơ vì sao anh ta gây ra vụ việc rúng động vào năm đó.