Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã phát đi cảnh báo, người dùng tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ trong email hoặc tin nhắn không xác thực, bởi tin tặc đang tận dụng AI để tạo ra các cuộc tấn công có khả năng đánh lừa ngay cả hệ thống bảo mật tiên tiến.

Báo cáo từ công ty an ninh mạng Hoxhunt cho thấy số vụ lừa đảo đã tăng 49% so với trước đây, trong đó 4,7% đến từ các mối đe dọa được AI hỗ trợ. Chuyên gia Pyry Åvist nhấn mạnh: AI đang mở ra làn sóng tấn công kỹ thuật xã hội mới, giúp tin tặc dễ dàng thao túng nạn nhân. Đáng chú ý, chi phí triển khai các chiến dịch này cực thấp, chỉ từ 5 USD cho phép chúng nhắm mục tiêu cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Còn theo VIPRE - công ty an ninh mạng nổi tiếng có trụ sở tại New York, 70% vụ lừa đảo sử dụng liên kết độc hại, củng cố lời khuyên của FBI về việc tránh nhấp vào đường dẫn lạ. Chuyên gia an ninh mạng Adrianus Warmenhoven (Nord Security) ví von: "Lừa đảo trực tuyến ngày nay dễ như lắp đồ nội thất - chỉ cần vài cú nhấp chuột với AI, không cần mã hóa phức tạp." Đáng báo động hơn, phần lớn nạn nhân mắc bẫy chỉ trong vòng 60 giây, cho thấy sự cấp thiết của việc nâng cao cảnh giác.

Trước đó, Google cảnh báo ngay cả email không kích hoạt cảnh báo vẫn có thể nguy hiểm. Do đó, người dùng cần chủ động kiểm tra nguồn gốc tin nhắn. Trước sự tiến hóa không ngừng của lừa đảo mạng, việc áp dụng các biện pháp phòng thủ là chìa khóa để bảo vệ dữ liệu và tài khoản cá nhân.