Fanpage Thông tin Chính phủ phát cảnh báo về cá độ mùa World Cup 2026

VHO - World Cup 2026 đang đến rất gần, và đây là những điều người dân Việt Nam cần lưu ý khi theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, fanpage Thông tin Chính phủ vừa đăng tải thông báo quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong mùa bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, nội dung đặc biệt nhấn mạnh việc phòng tránh và đấu tranh với tệ nạn cá độ bóng đá.

Theo đó, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Đây là sự kiện thể thao được người hâm mộ trên toàn thế giới mong chờ, dự kiến tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại nhiều địa điểm công cộng, quán cà phê, nhà hàng và khu vui chơi giải trí.

Trong thông báo, cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, yêu thích bóng đá một cách văn minh và tuyệt đối tránh xa các hình thức cờ bạc, cá độ. Bài đăng nhấn mạnh rằng cá độ bóng đá có thể kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, gia đình và xã hội.

Nội dung bài đăng như sau:

"Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; đam mê và yêu thích bóng đá nhưng kiên quyết tránh xa tệ nạn xã hội, cá độ bóng đá, phải ý thức được hậu quả, tác hại, hệ lụy của cờ bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.
Quan tâm quản lý, giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, điểm vui chơi giải trí, các địa điểm kinh doanh dịch vụ internet… phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, trong quá trình tổ chức xem bóng đá không tổ chức cá độ bóng đá và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá; chấp hành nghiêm quy định pháp luật.
Trường hợp nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin đến cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần phòng ngừa, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự "...
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi World Cup luôn là dịp lượng người theo dõi bóng đá tăng mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời nhắc cần thiết trước mùa giải được dự đoán sẽ cực kỳ sôi động trong mùa hè 2026.


