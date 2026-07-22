Fanpage phòng an ninh mạng phát cảnh báo nóng liên quan HIEUTHUHAI

Hình ảnh HIEUTHUHAI bị sử dụng lan truyền thông tin bịa đặt, sai lệch.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) đã đăng tải bài viết cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Mở đầu bài đăng, đơn vị này nhấn mạnh: "Lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để tuyên truyền thông tin sai lệch. Trò nhận vơ này cũ lắm rồi".

Kèm theo đó là hình ảnh một bài đăng sử dụng ảnh của HIEUTHUHAI để lan truyền những thông tin sai lệch, dẫn dắt dư luận nhầm mục đích tiêu cực. Phần hình ảnh này đã được cơ quan chức năng đánh dấu bằng dấu gạch chéo màu đỏ để cảnh báo đến công chúng. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là thủ đoạn mượn hình ảnh người nổi tiếng, sau đó gắn thêm những nội dung không có thật nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực hoặc phục vụ mục đích câu tương tác. Đơn vị này nêu rõ: "Đây là thủ đoạn mượn hình ảnh người nổi tiếng kèm nội dung không có thật để gắn ghép, suy diễn theo hướng không tốt. Gọi chung là tin sai sự thật".

Hình ảnh cổ động viên đội tuyển Colombia lọt vào ống kính của HIEUTHUHAI bị sử dụng vào mục đích xấu, gán ghép những thông tin không chính xác. Fanpage Phòng an ninh mạng phải cảnh báo nóng

Việc lựa chọn những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn như HIEUTHUHAI khiến các bài đăng giả mạo dễ thu hút sự chú ý và lan truyền với tốc độ nhanh. Không ít người dùng có thể tin vào những nội dung này nếu chỉ đọc lướt mà không kiểm chứng nguồn thông tin. Trên thực tế, hình ảnh bên trong bức ảnh gây xôn xao trên chính là chiếc áo của cổ động viên đội tuyển Colombia trong World Cup 2026.

Không chỉ HIEUTHUHAI, thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ Việt cũng trở thành "nạn nhân" của những bài đăng cắt ghép, bịa đặt trên mạng xã hội. Trước đó, Mỹ Tâm từng bị lan truyền một bài viết giả mạo, gán cho nữ ca sĩ những chia sẻ, phát ngôn không có thật. Dù nội dung hoàn toàn không xuất phát từ chính chủ, bài đăng vẫn thu hút lượng tương tác lớn, khiến không ít người lầm tưởng là thông tin xác thực. Sự việc một lần nữa cho thấy các đối tượng thường lợi dụng uy tín và sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để tăng độ tin cậy cho tin giả, từ đó thu hút lượt xem, chia sẻ hoặc phục vụ những mục đích khác.

HIEUTHUHAI đang là nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng nên những thông tin sai lệch liên quan đến anh sẽ ảnh hưởng, gây hậu quả nghiêm trọng

Thông qua bài đăng lần này, cơ quan chức năng cũng gián tiếp nhắc nhở người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác trước những nội dung sử dụng hình ảnh người nổi tiếng. Trước khi chia sẻ hoặc bình luận, người dùng nên kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với các kênh thông tin chính thức của nghệ sĩ hoặc cơ quan chức năng để tránh tiếp tay cho tin giả.

Trong bối cảnh AI và các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video ngày càng phát triển, việc tạo ra những nội dung giả mạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ một bức ảnh thật đi kèm vài dòng chữ bịa đặt cũng có thể khiến nhiều người hiểu nhầm nếu thiếu kiểm chứng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần trở thành một "bộ lọc" thông tin có trách nhiệm, không vội tin, không vội chia sẻ và không để những nội dung cắt ghép, xuyên tạc tiếp tục lan rộng trên không gian mạng.

Ảnh: FBNV