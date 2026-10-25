Fan Việt cứ hô "anh Long, anh Long", còn lại để BIGBANG "anh yêu em"!

BIGBANG: Tiếng yêu này anh dịch đại luôn!

Concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS Day 1 tại Hà Nội đã chính thức diễn ra. Đêm nhạc mà hàng triệu V.I.P Việt chờ đợi cuối cùng cũng trở thành hiện thực, khi người hâm mộ được trực tiếp gặp gỡ thần tượng sau nhiều năm mong ngóng. Loạt bản hit đình đám cùng những tiết mục biểu diễn bùng nổ đã khiến bầu không khí tại Mỹ Đình tối 24/10 nóng hơn bao giờ hết.

Không chỉ mang đến những sân khấu mãn nhãn, BIGBANG còn liên tục tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ với khán giả Việt. Đặc biệt, loạt màn giao lưu, tương tác gần gũi giữa các thành viên và người hâm mộ cũng nhận được sự quan tâm lớn, góp phần khiến đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội trở thành một kỷ niệm khó quên với cộng đồng V.I.P Việt.

Đoạn clip Taeyang dịch "đại đại" tiếng yêu của fan Việt

Trong phần giao lưu trên sân khấu, G-Dragon cho biết sân vận động Mỹ Đình quá lớn, khiến anh khó nghe rõ những gì khán giả đang nói, rồi đề nghị mọi người giữ trật tự một chút. Chưa kịp để trưởng nhóm nghe rõ hơn, hàng nghìn V.I.P Việt đã đồng thanh hô vang “Anh Long, Anh Long”. Đây vốn là biệt danh thân mật mà fan Việt dành cho G-Dragon, cũng là cách gọi quen thuộc mỗi khi nam thần tượng xuất hiện trước khán giả Việt Nam. Tiếng gọi vừa vang lên đã khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, còn Taeyang cũng phải dừng lại để lắng nghe xem fan đang nói gì.

G-Dragon có phần bối rối trước màn fanchant "Anh Long Anh Long" của các V.I.P Việt

Sau một hồi nghe ngóng, Taeyang bất ngờ dịch tiếng hô “Anh Long” thành “Chúng em yêu các anh

Sau một hồi nghe ngóng, Taeyang bất ngờ dịch tiếng hô “Anh Long” thành “Chúng em yêu các anh”. Màn dịch có phần đại khái nhưng đầy đáng yêu của nam ca sĩ khiến cả sân vận động bật cười. G-Dragon cũng không giấu được sự thích thú, lập tức đáp lại: “Ôi, thật lãng mạn”, còn Taeyang tiếp lời rằng điều đó thực sự rất lãng mạn. Daesung cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. Chỉ từ một tiếng gọi quen thuộc, các thành viên đã tạo nên màn tương tác hài hước, tự nhiên, khiến fan vừa được cười vừa có thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong đêm nhạc.

Thực tế, “Anh Long” đã trở thành một trong những cách gọi đặc trưng của V.I.P Việt dành cho G-Dragon

Thực tế, “Anh Long” đã trở thành một trong những cách gọi đặc trưng của V.I.P Việt dành cho G-Dragon. Mỗi khi nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu, tiếng gọi này thường vang lên giữa biển người hâm mộ. Bởi vậy, việc hàng nghìn khán giả đồng thanh hô “Anh Long” tại Mỹ Đình không phải điều quá bất ngờ với fan Việt, nhưng phản ứng của Taeyang lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn. Thay vì hiểu đó là biệt danh của người đồng đội, nam ca sĩ lại diễn giải thành lời tỏ tình dành cho BIGBANG, biến tiếng cổ vũ quen thuộc thành một màn “tỏ tình tập thể” ngay giữa concert.

Daesung bật cười với màn tương tác hài hước của Taeyang

Chưa dừng lại ở đó, Taeyang còn chia sẻ rằng tour diễn lần này luôn mang đến cho anh cảm giác đặc biệt, bởi mỗi ngày đều giống như sinh nhật của BIGBANG. Ngay khi nam ca sĩ vừa dứt lời, hàng nghìn V.I.P Việt lập tức đồng thanh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, khiến Taeyang không khỏi bất ngờ và thích thú thốt lên: “Wow Hà Nội, điều đó thực sự rất đáng yêu”. Daesung cũng ngơ ngác hỏi lại “Cái gì vậy?”, còn G-Dragon hào hứng đề nghị mọi người hát lại một lần nữa.

Màn tương tác đầy ngẫu hứng khi Taeyang vừa chia sẻ, fan lập tức hưởng ứng đã khiến bầu không khí tại Mỹ Đình thêm rộn ràng. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trên sân khấu, cách BIGBANG và khán giả liên tục đáp lại nhau vẫn đủ tạo nên những giây phút gần gũi, đáng yêu, góp phần làm nên dấu ấn riêng cho đêm diễn Day 1 tại Hà Nội.

Khoảnh khắc giao lưu hài hước này cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn đầu tiên, bên cạnh loạt tiết mục bùng nổ trên sân khấu Mỹ Đình

Khoảnh khắc giao lưu hài hước này cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn đầu tiên, bên cạnh loạt tiết mục bùng nổ trên sân khấu Mỹ Đình. Sau một đêm được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng BIGBANG, hàng chục nghìn V.I.P Việt vẫn chưa hết phấn khích trước những gì đã diễn ra. Từ loạt bản hit đình đám đến những màn tương tác gần gũi, tất cả đã tạo nên một đêm nhạc đáng nhớ sau nhiều năm người hâm mộ chờ đợi.

Trong khi Day 1 vừa khép lại với hàng loạt khoảnh khắc được bàn luận, cộng đồng V.I.P Việt đã tiếp tục hướng sự chú ý đến đêm diễn thứ hai, diễn ra vào ngày 25/10. Với những gì BIGBANG đã mang đến trong đêm đầu tiên, người hâm mộ càng có thêm lý do để mong chờ những bất ngờ tiếp theo tại Mỹ Đình.