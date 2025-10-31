Fan tốc độ tại Việt Nam sẽ thích mẫu Subaru mới này: Dùng nền tảng WRX, dáng giống Civic Type R

Subaru vừa giới thiệu mẫu xe concept Performance-B STI tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, thương hiệu hiệu suất Subaru Tecnica International (STI) quay trở lại với một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Subaru Performance-B STI tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Paultan

Performance-B STI Concept được phát triển dựa trên nền tảng của WRX, nhưng mang kiểu dáng hatchback 5 cửa thay vì sedan truyền thống, tương tự đối thủ Honda Civic Type R. Thiết kế này giúp xe có phần thực dụng hơn trong khi vẫn giữ được phong cách thể thao đặc trưng của dòng STI.

Ngoại thất gây chú ý với nắp ca-pô có hốc gió lớn, lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước sâu, ốp sườn nổi và cánh gió cỡ lớn phía sau. Các chi tiết sơn đỏ chạy quanh thân xe và logo STI màu đỏ là điểm nhận diện quen thuộc của thương hiệu.

Xe ghi dấu ấn với nhiều chi tiết mạnh mẽ. Ảnh: Paultan

Khác với nhiều mẫu concept mang tính trình diễn, Performance-B có tỷ lệ thân xe và các chi tiết gần với xe thương mại. Điều này khiến giới quan sát cho rằng mẫu xe này có thể là bước thử nghiệm thiết kế cho thế hệ WRX STI tiếp theo. Subaru chưa công bố hình ảnh đầy đủ khoang nội thất, song có thể nhận thấy ghế thể thao Recaro và hộp số tay 6 cấp, một lựa chọn hiếm thấy trong bối cảnh xe thể thao hiện nay dần chuyển sang tự động hóa.

Theo công bố, Performance-B STI Concept vẫn sử dụng động cơ boxer đặt ngang kết hợp hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD – cấu hình quen thuộc của Subaru trong nhiều thập kỷ. Hãng chưa tiết lộ thông số cụ thể, nhưng giới chuyên môn dự đoán xe dùng bản nâng cấp của động cơ tăng áp 2.4L 4 xy-lanh hiện có trên WRX, với mức công suất cao hơn. Subaru cũng khẳng định đây là mẫu xe dùng động cơ đốt trong thuần túy, không kết hợp hybrid hay điện hóa.

Thông số vận hành của Performance-B STI Concept chưa được hãng tiết lộ. Ảnh: Paultan

Sự xuất hiện của Performance-B STI Concept được xem là tín hiệu cho thấy Subaru vẫn duy trì định hướng phát triển xe hiệu suất cao dùng động cơ truyền thống, song song với lộ trình điện hóa ở các dòng xe khác. Đại diện hãng cho biết mẫu concept này được tạo ra nhằm thể hiện tinh thần của STI trong kỷ nguyên mới, chứ chưa khẳng định kế hoạch sản xuất thương mại.

Nội thất xe đậm chất thể thao. Ảnh: Paultan

Nếu được đưa vào sản xuất, Performance-B STI có thể sẽ trở thành lựa chọn đặc biệt trong phân khúc xe thể thao khi vẫn giữ cấu hình số tay và dẫn động bốn bánh – những yếu tố vốn được người yêu xe đánh giá cao. Với thiết kế mang nhiều yếu tố thực tế, khả năng mẫu xe này được phát triển thành phiên bản thương mại trong vài năm tới là hoàn toàn có cơ sở.