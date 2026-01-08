Nissan vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt X-Trail Multi-Bed dành riêng cho thị trường Nhật Bản, biến mẫu SUV này thành không gian ngủ tiện dụng cho các chuyến phiêu lưu ngoài lưới điện. Phiên bản mới phát triển từ cấu hình thể thao Rock Creek của X-Trail và trang bị thêm giường ngủ tích hợp ở khoang sau nhằm phục vụ người dùng thích cắm trại qua đêm.

Nissan X-Trail hầm hố hơn với phiên bản mới. Ảnh: Nissan

Xe bổ sung lựa chọn cho người đi chơi cuối tuần khi nhu cầu “ngủ trên xe” đang tăng lên mạnh tại Nhật Bản. Trước đó, Nissan đã đưa cấu hình Multi-Bed lên một số dòng xe đa dụng như Caravan, Vanette hay Serena, nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc SUV được hãng trang bị tùy chọn tương tự.

Trọng tâm của gói Multi-Bed là tấm nệm đôi có thể trải phẳng trên khoang hành lý và hàng ghế sau khi gập lại, tạo nền ngủ rộng rãi. Nệm làm từ chất liệu Cordura chống thấm và chỉ may màu đỏ nổi bật, đồng điệu với nội thất Rock Creek. Khi không sử dụng, tấm nệm có thể tháo rời, gấp gọn và cất vào cốp mà vẫn để lại diện tích dưới sàn cho hành lý. Nhà sản xuất còn cung cấp sàn cứng kèm tùy chọn thảm cao su để bảo vệ khoang hành lý khi đi địa hình.

Khoang sau được thiết kế để ngủ trên xe. Ảnh: Nissan

Dù không thể sánh với một số mẫu MPV chuyên biệt về độ êm ái, X-Trail Multi-Bed vẫn được đánh giá là SUV đa năng phù hợp gia đình và khả năng ngủ ngay trên xe khi đi du lịch.

Ngoại thất của X-Trail Rock Creek Multi-Bed có thể được làm nổi bật hơn với gói trang bị Sotoasobi, bổ sung nắp ca pô màu đen mờ, vè ốp bắt ốc và huy hiệu riêng. Các gói tùy chọn khác gồm Outdoor với chắn bùn, ốp bậc cửa và bảo vệ tay nắm, gói Roof Carrier để chở đồ trên nóc, cùng gói Rock Creek Basic Plus gồm thảm sàn, che mưa nắng và bộ khóa bánh. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc e-Power kết hợp dẫn động bốn bánh e-4ORCE.

Ngoại thất xe cũng có thêm nhiều "đồ chơi". Ảnh: Nissan

Nissan dự kiến trưng bày X-Trail Multi-Bed tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026. Xe đã mở bán tại Nhật Bản với giá khởi điểm khoảng 5.327.300 yên, tương đương khoảng 893 triệu đồng. Các gói trang bị tùy chọn có giá thêm từ vài chục đến hơn hai trăm nghìn yên tùy loại, tức tương đương từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng.

Trong cùng phân khúc, hiện có Subaru Forester đang được thiết kế với phong cách chuyên dã ngoại và off-road tương tự.