Fan meeting của cặp đồng giới Ninh Dương Story bán vé 2,8 triệu đồng, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào cuộc thẩm định

Chiều 18/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế, xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã gửi văn bản trả lời các câu hỏi của báo chí về fan meeting của Ninh Dương Story .

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin ngày 3/9, đơn vị đã tiếp nhận văn bản đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam về việc tổ chức chương trình Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi.

Bộ đôi gây bão mạng Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương (FB Ninh Dương story)

Trên cơ sở hồ sơ và căn cứ Nghị định 144 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã ban hành văn bản chấp thuận cho phép tổ chức chương trình. Nội dung gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây.

Đối với buổi giao lưu, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã yêu cầu đơn vị tổ chức bổ sung phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các hoạt động liên quan nhằm đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, đúng quy định. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng doanh nghiệp thẩm định, phúc khảo và kiểm tra các phương án chuẩn bị.

Trước câu hỏi liên quan đến việc bán vé, các sản phẩm bán trong buổi fan meeting và những nội dung quảng cáo về fan meeting, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định chương trình không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Những nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Ninh Dương Story là tên gọi thân mật của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - bộ đôi đồng giới nổi tiếng trên mạng xã hội.

Những ngày qua, thông tin Ninh Dương Story mở bán vé fan meeting ngày 27/9 tại TPHCM gây tranh luận trái chiều. Giá vé từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng bị nhiều người cho là “cao như concert”, trong khi cặp đôi chỉ là influencer/KOL chứ chưa phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Một số ý kiến còn cho rằng họ đang thương mại hóa chuyện tình cảm.

Ngược lại, người hâm mộ lại bảo vệ họ, cho rằng mức giá hợp lý với sự đầu tư và sẵn sàng chi tiền tham dự. Trước phản ứng dư luận, Ninh Dương Story vẫn chưa lên tiếng.