Fairmont Wedding Fest 2026: Câu chuyện mới của đám cưới đương đại

Gần 1.000 lượt khách và gần 30 thương hiệu, chuyên gia trong nước, quốc tế đã góp mặt tại Fairmont Wedding Fest 2026, nơi những quan niệm mới về đám cưới đương đại được mở ra.

Sau hai ngày diễn ra tại Fairmont Hanoi, Fairmont Wedding Fest 2026 với chủ đề “Written For Two: Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội” đã khép lại, để lại dấu ấn với gần 1.000 lượt khách tham dự. Sự kiện quy tụ gần 30 đối tác thuộc nhiều lĩnh vực như tổ chức cưới, thời trang, trang sức, làm đẹp, nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống, cùng sự hiện diện của các wedding planner quốc tế.

Điểm khác biệt của Wedding Fest nằm ở cách Fairmont Hanoi xây dựng sự kiện như một hành trình cưới hoàn chỉnh, thay vì mô hình triển lãm với những gian hàng riêng lẻ. Bốn chương Gặp Gỡ, Cảm Hứng, Hẹn Ước và Chung Vui lần lượt đưa khách tham dự đi qua các bước từ tìm kiếm ý tưởng, lựa chọn dịch vụ cho tới nghi lễ và tiệc mừng.

Cá nhân hóa trở thành một phần của “luxury”

Một trong những chủ đề nổi bật được nhắc đến xuyên suốt hai ngày sự kiện là nhu cầu cá nhân hóa ngày cưới. Các cặp đôi ngày càng quan tâm tới việc làm thế nào để trang phục, không gian, ẩm thực hay những trải nghiệm trong ngày trọng đại phản ánh đúng câu chuyện và phong cách của họ, thay vì đơn giản chạy theo những xu hướng đang thịnh hành.

Trong phiên trò chuyện “Ngôn ngữ mới của đám cưới xa xỉ – Từ cảm hứng đến dấu ấn riêng”, Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ cho rằng giá trị của luxury không nhất thiết nằm ở việc tuân theo một công thức cố định. Dấu ấn cá nhân và khả năng thể hiện “chất riêng” mới là yếu tố giúp một đám cưới trở nên đáng nhớ. Quan trọng hơn, cô dâu và chú rể cần thực sự thoải mái để tận hưởng ngày đặc biệt của mình.

Hà Đỗ - Giám đốc Sáng tạo và NTK Lê Thanh Hoà chia sẻ về sáng tạo và thời trang ngành cưới

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng đưa câu chuyện thời trang cưới ra khỏi giới hạn của xu hướng ngắn hạn. Theo đó, một thiết kế đẹp trước hết phải phù hợp với người mặc, đồng thời có chất lượng, tính timeless và đủ giá trị để được lưu giữ như một kỷ vật giàu ý nghĩa cảm xúc.

Tinh thần này được thể hiện qua nhiều hoạt động tại Wedding Fest, khi các thương hiệu và nhà sáng tạo không chỉ giới thiệu xu hướng hiện tại mà còn mang tới những ý tưởng, thiết kế mới cho thị trường Việt Nam.

Hành trình cưới qua bốn chương

Không gian Gặp Gỡ và Cảm Hứng do Lutèce kiến tạo mang sắc thái mùa thu Hà Nội, kết nối với chủ đề Written For Two và mở ra thế giới của thời trang, trang sức, nghệ thuật, ẩm thực cùng thiết kế cưới.

Ở chương Hẹn Ước, 7799 Wedding Storyteller kể câu chuyện “A Love Letter” bằng một không gian giàu tính tưởng tượng. Đặc biệt, một lễ trao lời nguyện thề thực sự đã diễn ra tại khu vườn bên trong Fairmont Hanoi với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và khách tham dự. Khoảnh khắc ấy giúp chủ đề Written For Two vượt ra khỏi ý tưởng của một triển lãm để trở thành câu chuyện tình yêu có thật.

Chương Chung Vui tiếp tục mang tới một trải nghiệm khác biệt khi Signature Ballroom lần đầu được biến đổi thành Wedding After Party với công nghệ 3D mapping, kết hợp DJ, cocktail và ẩm thực. Cách tiếp cận này mở ra một không gian tiệc sau lễ cưới trẻ trung và hiện đại, bên cạnh những nghi thức truyền thống.

Thời trang cũng là điểm nhấn với hai show giới thiệu CALLA COLLECTION 2027 - L’HÉRITAGE của CALLA Bridal và “The Thread of Legacy” của Văn Hùng Tailor. Bên cạnh thời trang dành cho cô dâu, sự kiện dành nhiều không gian hơn cho chú rể với các trải nghiệm về âu phục nam, giày và trang sức.

Khi chú rể và gia đình cũng là trung tâm

Wedding Fest 2026 đồng thời mở rộng góc nhìn về đám cưới khi không đặt toàn bộ sự chú ý vào cô dâu. Chú rể và gia đình hai bên được xem như những thành phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị, từ trang phục, thực đơn, nghi lễ cho tới việc dung hòa mong muốn của đôi trẻ với những giá trị và truyền thống gia đình.

Thông điệp được đưa ra khá rõ ràng: không tồn tại một công thức duy nhất cho một ngày cưới hoàn hảo. Điều quan trọng là mỗi cặp đôi tìm được cách cân bằng giữa dấu ấn cá nhân và khoảnh khắc được chia sẻ cùng những người thân yêu.

Kết nối ngành cưới Việt Nam với quốc tế

Không chỉ hướng tới khách tham dự là các cặp đôi, Fairmont Wedding Fest còn tiếp tục định hướng xây dựng một “Wedding Hub”, tạo cầu nối giữa cộng đồng ngành cưới Việt Nam với thị trường quốc tế.

10 wedding planner quốc tế đã có mặt tại sự kiện để gặp gỡ các đối tác Việt Nam. Một phiên thảo luận chuyên ngành cũng tập trung vào câu chuyện tăng cường kết nối, qua đó hướng tới việc đưa thêm các cặp đôi quốc tế đến Việt Nam tổ chức lễ cưới.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hanoi, cho biết Written For Two được kỳ vọng mang tới những góc nhìn và trải nghiệm mới cho một lễ hội cưới, đồng thời góp phần đưa Fairmont Hanoi trở thành điểm đến cho những lễ cưới sang trọng giữa trung tâm Hà Nội, bên hồ Hoàn Kiếm.

Với gần 1.000 lượt khách, gần 30 đối tác cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, trình diễn và đối thoại, Fairmont Wedding Fest 2026 khép lại mùa đầu tiên bằng một thông điệp rõ nét: một đám cưới đáng nhớ không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, mà quan trọng nhất là kể được câu chuyện riêng của hai người.